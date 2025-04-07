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空頭注意了！台積電明天平盤下不能放空

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所官網截圖
證交所官網截圖

空頭注意了！台積電（2330）８日平盤以下不得放空。台積電今（7）日股價跌停，收在848元，證交所晚間公告，8日禁止平盤下融券借券賣出個股名單，台積電也在名單之列，將抑制放空台股及台積電的空方氣焰。

台股今天開盤便直接摜破2萬點指標信心關卡，散戶哀鴻遍野，未免台股不理性持續重挫，進一步影響流動性，金管會、證交所等證券周邊單位昨天持續監控台股各項指標。證交所統計，昨天跌停上市證券計936檔；櫃買中心也密切注意櫃買市場變化，統計跌停上櫃公司有766家。

依規定，上市櫃股票若股價跌停，次日禁止平盤下放空，而根據證交所、櫃買中心統計，上市櫃合計跌停家數1702家，相關個股８日股價若跌落平盤之下，將不得放空，證交所分析，此舉有助於適度減少投機性放空對股市的衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。平盤下得融券及借券賣出標的範圍規定起源於2013年9月23日，後來幾經調整，實施迄今。

台積電今天股價跌停，收在848元，證交所晚間公告，其8日在平盤之下不得放空之列。台新投顧副總黃文清表示，股票市場交易是供需問題，股價平盤以下不得放空，將牽制空方對台積電股價影響力。

台積電 證交所 跌停

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