誠信金融論壇10日登場／金管會打詐 五面向進擊

詐騙手法推陳出新，政府跨部會打詐動起來，金管會透過五大方向精進金融阻詐，其中在科技阻詐部分，近期透過兩大途徑，包括行動銀行及ATM轉帳進行檢核機制，以及鼓勵銀行升級ATM設備，當不法份子未露全臉將無法提款或轉帳，阻止不法金流匯出。

經濟日報與第一金控（2892）將於周四（10日）共同舉辦「誠信金融論壇-金融打詐 科技出擊」，金管會副主委陳彥良與第一金暨第一銀董事長邱月琴將出席致詞。

金管會推動「打詐新四法」以來，從科技阻詐、精準阻詐、協力阻詐、臨櫃阻詐及責任阻詐等五大方向持續精進金融阻詐措施。包括：

一、科技阻詐：為防止疑似不法金流匯至境外或流入虛擬資產，金管會已督導財金公司及銀行成立專案小組，提出控管機制；另從源頭避免有轉帳錯誤或受詐，已請銀行公會及財金公司規劃增加民眾利用網路（行動）銀行及ATM轉帳，進行檢核交易受款人戶名機制；另外，也鼓勵銀行提升ATM設備，當不法份子未露出全臉則無法提款或轉帳。

二、精準阻詐：由證交所加速蒐集投資詐騙廣告，並報送警察機關通知業者下架；另逐步納管虛擬資產業（VASP），實施VASP洗錢防制登記制度，專法預計6月報送行政院。

三、協力阻詐：強化第三方支付業者使用虛擬帳號服務管控，與警政署、台灣高等檢察署等單位聯繫交流，共同推動疑涉詐欺境內外金融帳戶預警機制、各地檢署預警中心機制；另金融機構間協力合作，除聯防通報機制，即時攔阻並圈存可疑金流。

四、臨櫃阻詐：根據金管會統計，金融機構臨櫃關懷攔阻，近二年攔阻金額已超過177億元，攔阻件數達2.4萬件。五、責任阻詐：金管會已督導全體本國銀行、信用卡機構、電子支付機構及VASP業者指定副總層級的打詐專責主管，設置打詐專責單位。