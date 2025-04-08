外資3月淨匯出1,922億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（7）日公布今年3月外資淨匯出57.92億美元，約折合台幣1,922億元（以3月底台幣對美元收盤價33.182元估算），是近三年同期最大出走潮，使首季外資轉為淨匯出17億美元，一舉改寫2020年疫情後的近五年同期最高，台股面臨疫情來的最大撤資壓力。

外資首季賣超台股5,893億元（上市櫃公司合計），顯示這波外資賣超台股後，開始將資金匯出，衝擊券商經紀和自營獲利，也不利金融業評價利益。

因外資轉淨匯出，使3月底外資累積餘額降到2,815.6億美元，約折合新台幣9.34兆元，惟4月美國川普關稅海嘯來襲，外資累計水位能否守住9兆元難料。

法人指出，4月川普關稅海嘯已讓市場恐慌情緒急遽升高，資金從股市撤離，湧向債市，或拉高現金水位，台股續反應利空，恐仍有下跌空間，料外資將持續降低持股部位，後續需觀察各國對美方的報復或談判結果。

台股 外資 新台幣

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