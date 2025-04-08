防範熱錢大撤出釀災 四大穩匯機制備戰

防範熱錢大撤出釀災，中央銀行外匯局局長蔡烱民昨（7）日表示，「央行絕對有足夠能力因應匯市波動」，將採四大穩匯機制，包括利用大額結匯即時通報系統，掌握資金進出情形；若遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將進場調節；備妥充沛外幣流動性；提供國內金融市場資金流動性。

台股昨天逾千家跌停，可能導致外資無法出售股票，接下來仍有大舉匯出的可能性，恐對匯市造成衝擊。蔡烱民說，外資是匯市很大的主導力量，但出口商手中握有大量美元，廠商會視國際匯市走勢來操作。

蔡烱民指出，自2016年至昨天為止，台股累計上漲130.7%，在全球主要股市名列前茅，顯示我國經濟基本面表現良好；同期間BIS編製的新台幣一籃子貨幣指數（NEER）上漲10.39%，且2010年迄今新台幣一籃子貨幣指數亦上漲19.4%，均顯示新台幣匯率反映經濟基本面而升值。

另外，我國對外貿易長期呈現順差，國際收支健全，且外債極低；3月底我國外匯存底有5,780.2億美元，2024年12月底外幣流動性更高達6,942億美元。

為避免熱錢大量撤出，導致國內金融市場出現流動性緊縮問題，央行透過拆款、換匯、公開市場操作及調整存款準備金等措施，提供金融體系台、外幣流動性，其中透過外匯存底提撥200億美元、10億歐元及800億日圓的外匯「種籽基金」，可隨時挹注外幣流動性。