中央銀行昨（7）日公布3月外匯存底為5,780.22億美元，為歷史次高，較2月底增加4.38億美元。

央行外匯局局長蔡烱民指出，3月外匯存底變動的主要因素有三，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持匯市秩序而進場調節。

央行指出，外資3月除本金淨匯出外，也領到一些較大企業的股利後匯出，據央行統計，加上盈餘匯出後，外資單月淨匯出規模擴大至130億美元。

蔡烱民說明，今年3月美元指數下跌3.16%，歐元、英鎊等非美貨幣升值，使外匯存底增加；外匯存底投資運用收益入帳也會使外匯存底增加，央行3月維持匯市秩序，進場拋匯阻貶，會導致外匯存底減少。

據統計，今年3月歐元與英鎊分別升值3.51%、2.37%，加幣與日圓也分別升值0.28%與0.2%，新台幣匯率則是貶值1.19%。

蔡烱民表示，2024年10月市場預期美國總統川普當選機率上升，國際金融市場波動擴大，導致多數貨幣對美元走弱，不過去年10月初至今，新台幣對美元匯率貶幅居中。

央行統計顯示，今年3月底，外資持有國內股票及債券按市價計算，加上新台幣存款餘額共計7,089億美元，約當外匯存底123%。