玉山金Q1每股賺0.55元
玉山金（2884）昨（7）日率先公布3月自結盈餘，單月稅後純益30.4億元，累計前三月稅後純益87.9億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加40.6%，亦為單季獲利新高，每股稅後純益（EPS）為0.55元。
其中，主要子公司玉山銀行單月大賺33億元，累計稅後純益87.2億元，較去年同期增加54.5%。玉山證券前三月累積稅後純益4.4億元；玉山創投0.7億元。據了解，銀行獲利動能包括利息收入及手續費收入均穩健成長，尤其海外放款基盤擴大有效帶動利息收入提升。
手收方面，在去年財管手收創下44.8%年成長的高基期之下，今年首季表現亦佳，其中保險手收亮眼。另，財務操作隨利率下降在3月也有不錯的績效。
過去玉山金單季高標稅後純益約60億元，今年元月在春節假期營業天數較少之下單月以30億元迎來開門紅，加上3月獲利再度突破30億元，今年首季自結獲利達87.9億元，寫下歷史單季新猷，突破去年第3季的81.9億元紀錄。
玉山金2024年稅後純益261億元創新高，將派發現金股利1.2元加上股票股利0.1元。
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