南山長照理賠 便利性提升

南山人壽連續十年作為台灣長照保險市場領導品牌，洞察未來超高齡社會下的需求，為提升長照理賠申領的便利性，宣布推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款（LTC4C）」。

南山人壽表示，此批註條款不僅適用於南山人壽新投保之長照險契（附）約，也適用於南山人壽既有長照險有效契約，可望嘉惠近42萬件長照有效契約，以長照保險龍頭之姿，透過設計更體貼保戶，符合新社會型態的保障需求，引領台灣長照保險邁向新紀元。

南山人壽用心傾聽客戶需求，推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款（LTC4C）」，本公司在連續給付長期照顧分期保險金或長期看護保險金達四期後，第五期開始，只需檢附足以證明被保險人生存的文件（如身分證正面及反面影本等）和保險金申請書，即可進行申領，讓可能已經行動不便、甚至是臥床的保戶，無須再辛苦奔波往返醫院取得診斷證明書。

以投保「南山人壽溢路相守2長期照顧保險（HRLTC2）」為例，倘因出血性腦中風，導致左側偏癱臥床且須定期洗腎，在LTC4C批註條款推出前，該保戶的家人要申領長期照顧分期保險金，必須每年將臥床的被保險人帶到醫院，請醫師開立診斷證明書及巴氏量表；在長期照顧分期保險金申領期間，家人或照顧者必須連續多年帶著行動不便的被保險人往返醫院，不僅造成諸多不便，在往返醫院奔波的路程中，除使病患感覺不適外，更可能提高病患受傷的危險性。

為避免龐大的照顧費用對家庭經濟造成重大負擔，南山人壽建議民眾可趁早規劃長照保障，以下分別就「年輕族群」、「三明治族群」以及「壯年世代」提供投保建議：一、15至30歲年輕族群：如有預算考量，建議可先透過1年期長照險及定期型長照險，用低預算輕鬆建構長照基礎保障。二、31至50歲三明治族群：建議可規劃兼具身故保障的長照商品，在擁有保障的同時，也留愛家人。三、51歲以上壯年世代：建議可優先選擇長照一次保險金至少可領取年繳保險費總和的長照險商品，或強化失智保障的長照險。