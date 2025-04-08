新壽逾6,000億價值將浮現

台新金與新光金將於7月24日合併，成為台灣首宗金融控股公司合意併購案，台新金控總經理林維俊昨（7）日受訪時表示，新光人壽雖然到目前仍有虧損的疑慮，但新壽財報去年底有6,000多億元的評價未實現損失，價值會每年慢慢浮現，加上累積上千億的CSM每年釋放以及不動產租金等的固定挹注，相信未來新壽表現會很不一樣。

外界關注新壽未來獲利，林維俊表示，新壽財報在去年底有6,000多億元的評價未實現損失，而且依照國際會計準則規定，台新金在併購新光金的當下已把6,000億打掉，後續依照債券分20年左右攤銷，這6,000多億元的價值會每年慢慢浮現。

而且新壽所持有的債券並不是垃圾債，主是要美國政府公債，不會倒的，因此未來這些都將會貢獻到獲利。