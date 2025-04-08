壽險保費連三月淨流入 2月收入較給付高出370億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
壽險業業績持續回溫。聯合報系資料照
壽險業業績持續回溫。聯合報系資料照

壽險業業績持續回溫。美國聯準會啟動降息循環，大型壽險公司紛紛調高宣告利率刺激保單銷售；保發中心最新統計顯示，壽險2月保費收入2,246億元，較保險給付1,876億元，高出370億元，連三月保費呈現金淨流入。

保發中心數據指出，今年前兩月，壽險保費收入累計4,357億元，較保險給付3,817億元，高出540億元，顯示近年來，保險解約潮導致壽險公司面臨保費「入不敷出」窘境已暫告一段落。

壽險保費收支相抵
壽險保費收支相抵

進一步觀察保險給付件數；2024年12月，保險給付541萬件，為近年來的高峰，今年1月與2月，已分別下降至413與430萬件。

壽險業高層表示，聯準會啟動降息循環後，壽險公司便持續調高宣告利率，盼提升商品的投資魅力；此外，不少業者也積極與銀行通路合作推出投資型保單新商品，帶動投資型保單銷售。

保發中心資料顯示，2024年一整年，除1月與12月外，其餘十個月，壽險保費均「入不敷出」。

去年12月，壽險公司銷售創佳績，總保費收入衝上2,955億元，寫下三年新高紀錄，保險給付則是2,491億元，收入扣支出為464億元，加上2025年1月與2月，保費已連三月為現金淨流入。

壽險業者指出，近幾個月以來，利變型與投資型保單銷售轉佳，是保費收入增加的主因，不論是新契約保費或總保費收入，2024年8月以來，投資型保單保費均較前一年同期增長。

保費 壽險公司

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