台新金亮牌 配股息0.9元、現金殖利率近5.8%

台新金控（2887）昨（7）日公告董事會決議分派2024年盈餘，全數配發現金股利，每股配發0.9元，以7日收盤價15.6元計算，現金殖利率近5.8%，為目前已公布的金控中最高。總經理林維俊指出，台新金與新光金逾82萬名股東都可領到，發放時機點約落在8月底或9月初。

台新金表示，因考量已於3月31日取得金管會核准函並訂定合併基準日為7月24日，故擬規劃於合併基準日前訂定特別股股利除權息基準日及發放特別股股利，並於合併基準日後再進行普通股除權息基準日之訂定，屆時普通股股利將發放給合併後台新新光金控全體股東，無需調整換股比率；以今年3月底按約定換股比計算，合併後台新新光金控之流通在外普通股股數為248.66億股，普通股每股可分派約0.9元。

台新金新光金合併後股利概況

台新金總經理林維俊說明，由於合併基準日為7月24日，台新金要增發股票換新光金股票，這部分要多一點時間，發放時機點約落在8月底或9月初，配發對象包括目前台新金跟新光金股東，但新光金股票有換股比例，將以0.672換股比例來換算，因此每一股新光金普通股可拿0.6048元，換算新光金7日收盤價11.25元，現金殖利率約5.4%。另外，新光金股東每一股還會收到0.175股的辛種特別股，由於每股10元，因此辛種特別股的每股價值為1.75元，每年還有1.665%利息，合計三年後可一次拿到1.84元。

對於此次沒有股票股利，林維俊指出，考量合併後股本膨脹太大，接近248.66億股，為避免日後再稀釋盈餘，加上很多投資人的意見都希望拿現金，尤其外資股東要求更強烈，因此今年董事會決議全以現金股利配發。

林維俊強調，配息講求穩定性，且有競爭力，「我們也不希望讓股東覺得是為了慶祝合併而發出高股利」，因此雖然有發出超過1元的能力，但同時要考慮金控資本需求，做適當調配，加上配太高也會傷害金控資本適足率，配發0.9元以目前來看現金殖利率為全市場最高，明年也能維持相當的配發實力。

林維俊指出，目前金控帳上的現金子彈還是要留著辛種特別股三年後贖回，約需要310億元的資金，再加上利息是325.5億元。至於面對台股股災，是否有買庫藏股護盤自家股票的打算？林維俊說，現階段金控的資金仍以為子公司增資和三年後贖回特別股為主。