外資大逃殺！3月狂匯出1,922億元寫三年同期最大

金管會公布2025年3月外資淨匯出57.92億美元，約折合台幣1,922億元（以3月底台幣對美元收盤價33.182元估算）是近三年同期最大出走潮，使首季外資轉為淨匯出17億美元，一舉改寫2020年疫情後的近五年同期最高，台股已面臨疫情來的最大撤資壓力。

外資首季也賣超台股5,893億元（上市櫃公司合計），顯示這波外資賣超台股後，也開始將資金搬離台股，造成台股價量齊跌，衝擊券商經紀和自營獲利，也不利金融業評價利益。今年首季台股已跌10%。

也因外資轉淨匯出，使3月底外資累積餘額降到2,815.6億美元，約折合新台幣9.34兆元，仍暫時守穩9兆元大關，惟4月美國川普關稅海嘯來襲，能否守住9兆元外資水位難料。

法人指出，4月川普關稅海嘯已讓市場恐慌情緒急遽升高，資金從股市撤離，湧向債市，或乾脆拉高現金水位，台股續反應利空，恐仍有下跌空間，料外資將持續降低持股部位，後續需觀察各國對美方的報復或談判結果。

金管會7日公布2025年3月外資動態。3月外資淨匯出57.92億美元，陸資淨匯入0.01億美元，整體外陸資共淨匯出57.91億美元寫近三年同期最大。

累計外陸資首季轉淨匯出17.03億美元是近五年同期最高，僅次於2020年首季淨匯出129.7億美元，顯示台股面臨疫情後最大的資金壓力。

往年第1季，外資多半會淨匯入台股做重新布局。過去15年中，僅有四次例外，分別是2009年金融海嘯後、2020年爆發全球疫情、2022年美國暴力升息，及今年（2025年）在川普關稅海嘯爆發前夕，外資再度大舉撤離。

同期間外資也賣超台股，顯示外資賣超獲利後，盈餘淨匯出，同時也將資金搬離台股，外資轉趨保守的意味濃厚。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同，因此當外資淨匯出，顯示已降低持股水位。