三大價值浮現！林維俊：新壽未來會有很大「正貢獻」

台新金（2887）與新光金（2888）將於7月24日合併，成為台灣首宗金融控股公司合意併購案，台新金控總經理林維俊7日受訪時表示，新光人壽雖然到目前仍有虧損的疑慮，但新壽財報去年底有6,000多億元的評價未實現損失，價值會每年慢慢浮現，加上累積上千億的CSM每年釋放以及不動產租金等的固定挹注，相信未來新壽表現會很不一樣。

外界關注新壽未來獲利，林維俊表示，新壽財報在去年底有6,000多億元的評價未實現損失，而依照國際會計準則規定，台新金在併購新光金當下已把6,000億打掉，後續依照債券分20年左右攤銷，這6,000多億元的價值會每年慢慢浮現。且新壽所持有的債券不是垃圾債，主要是美國政府公債，不會倒的，因此未來這些都會貢獻到獲利。

再來是壽險業接軌IFRS 17之後，新壽有累積上千億的CSM，每年都會釋放CSM價值出來，倘若再加上債券價值會計法的成本攤銷價值回來，以及不動產租金等的固定挹注，新壽未來的獲利能力會表現會很不一樣，林維俊相信未來新壽會是一間有很大「正貢獻」的公司。

對於台新金和新光金的旗下子公司的合併時程，林維俊表示，會以銀行、保險、證券、投信等四大子公司完成整併為優先，其他子公司的整合也會陸續進行，最快的應該會是投信，預估今年底前可望完成合併，人壽則按原計畫於2026年1月1日完成合併，銀行則需等系統都萬無一失，初估會在12個月內完成合併。

林維俊也說，在金管會核准過後，接下來會先向交易所申請發行新股，6月23日召開股東常會，之後於7月24日正式合併。