央行公布3月外匯存底5,780.22億美元創歷史次高 月增4.38億美元

中央銀行7日公布3月外匯存底為5,780.22億美元，為歷史次高，較2月底增加4.38億美元。央行外匯局局長蔡烱民指出，3月外匯存底變動主要因素有三，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，及央行為維持匯市秩序而進場調節。

央行指出，外資3月除本金淨匯出外，也領到一些較大企業的股利後匯出。據央行統計，加上盈餘匯出後，外資單月淨匯出規模擴大至130億美元。

蔡烱民說明，今年3月美元指數下跌3.16%，歐元、英鎊等非美貨幣升值，使外匯存底增加；外匯存底投資運用收益入帳也會使外匯存底增加，央行3月維持匯市秩序，進場拋匯阻貶，會導致外匯存底減少。

據統計，今年3月歐元與英鎊分別升值3.51%、2.37%，加幣與日圓也分別升值0.28%與0.2%，新台幣匯率則是貶值1.19%。

蔡烱民表示，2024年10月市場預期美國總統川普當選機率上升，國際金融市場波動擴大，導致多數貨幣對美元走弱，不過去年10月初至今，新台幣對美元匯率貶幅居中。

央行統計顯示，今年3月底，外資持有國內股票及債券按市價計算，加上新台幣存款餘額共計7,089億美元，約當外匯存底123%。與前一個月相較，外資持有新台幣資產8,213億美元、約當外匯存底142%，外資3月大舉賣股匯出，單月大減1,124億美元，約當外匯存底比重減少19個百分點。

金管會與央行每月都會公布外資淨匯出入金額，但數字不同；金管會是以資產面做計算基礎，央行關注的是現金流量，所以，金管會數字不包含盈餘匯出，也就是資本利得與現金股利，但包含ECB或GDR轉換為台股的金額。