快訊

證交所：936檔股票今跌停 明平盤以下禁止放空

獨／不是跌停？台積電盤後現1035元高價 引市場熱議

夫妻鬧離婚？母疑輕生2幼子橫屍身旁 丈夫返家目睹悲劇急報警

國泰世華銀行（中國）遭裁罰人民幣30萬元 國泰金：已採取改善措施

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控。示意圖／國泰金控提供
國泰金控。示意圖／國泰金控提供

國泰金控（2882）7日代子公司國泰世華銀行（中國）公告受監理機關裁罰說明。國泰金指出，國家金融監督管理總局上海監管局於2023年辦理現場檢查時，發現國泰世華銀行（中國）有未遵循大陸銀行相關法令的情況，罰款人民幣30萬元，國泰世華銀行（中國）已採取相關改善措施落實執行。

國泰金指出，對於國家金融監督管理總局上海監管局現場檢查時，發現國泰世華銀行（中國）有未遵循大陸銀行相關法令的情況並處以罰款，國泰世華銀行（中國）已採取相關改善措施落實執行。

國泰世華 華銀

延伸閱讀

上海推26條政策力挺創新開放 助民營企業放膽飛

國泰金捐款 賑災緬甸

上海推26條 助民營企業放膽飛

基隆城隍廟人行地下道華麗變身「永續的光盒子」 開創公私協力新典範

相關新聞

新新併旗下子公司預計明年3月完成整併 最新時程看這裡

對於台新金控和新光金控的旗下子公司的最新合併時程，台新金控總經理林維俊今日指出，最快的應是投信，預估今年底前可望完成合併...

央行對市場信心喊話！四大穩定匯率機制上膛

美國總統川普政策衝擊，台股狂殺逾2,000點，中央銀行外匯局局長蔡烱民7日出面對市場信心喊話，將採行四大穩定匯率機制，包...

接獲大股東財政部改派通知！李嘉祥確定掌台企銀董座 這日生效

台企銀（2834）7日公告，已接獲大股東財政部改派董事通知，將由第一金總經理李嘉祥擔任台企銀董事，預計10日生效，李嘉祥...

股市跳水波及房市如何救？業者：市場關注焦點在這

川普關稅政策重擊全球股市，台股一片綠油油，台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，川普提出的關稅政策並非單一事件，而是牽動全球供應...

新壽回饋保戶 體驗金融服務抽 iPhone、超商禮券

新光人壽致力於落實公平待客與提升ESG價值，從各方面打造金融友善環境，維護消費者權益。為感謝新壽保戶對各項公平待客作為的...

股匯雙殺 新台幣匯率上午重貶逾1.2角

川普關稅風暴引發全球股匯大恐慌，台灣也難倖免，今日早盤股匯雙殺，除了台股重挫2千多點，新台幣匯率今日也急貶，上午新台幣兌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。