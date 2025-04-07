國泰世華銀行（中國）遭裁罰人民幣30萬元 國泰金：已採取改善措施
國泰金控（2882）7日代子公司國泰世華銀行（中國）公告受監理機關裁罰說明。國泰金指出，國家金融監督管理總局上海監管局於2023年辦理現場檢查時，發現國泰世華銀行（中國）有未遵循大陸銀行相關法令的情況，罰款人民幣30萬元，國泰世華銀行（中國）已採取相關改善措施落實執行。
國泰金指出，對於國家金融監督管理總局上海監管局現場檢查時，發現國泰世華銀行（中國）有未遵循大陸銀行相關法令的情況並處以罰款，國泰世華銀行（中國）已採取相關改善措施落實執行。
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