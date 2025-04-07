接獲大股東財政部改派通知！李嘉祥確定掌台企銀董座 這日生效
台企銀（2834）7日公告，已接獲大股東財政部改派董事通知，將由第一金總經理李嘉祥擔任台企銀董事，預計10日生效，李嘉祥將接掌台企銀董事。
台企銀原董座劉佩真已於2月22日解任，台企銀今日公告，法人股東財政部已改派董事，由第一銀行常務董事兼總經理李嘉祥接任劉佩真在台企銀的董事席次，預料李嘉祥10日將正式上任。
舊任者姓名:劉佩真(已於114/02/22解任)
舊任者簡歷:臺灣中小企業銀行董事長
新任者姓名:李嘉祥
新任者簡歷:第一銀行常務董事兼總經理
異動原因:派任
原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21至116/06/20
新任生效日期:114/04/10
其他應敘明事項:依財政部114年4月7日台財庫字第11403639970號函派任。
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