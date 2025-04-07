快訊

證交所：936檔股票今跌停 明平盤以下禁止放空

獨／不是跌停？台積電盤後現1035元高價 引市場熱議

夫妻鬧離婚？母疑輕生2幼子橫屍身旁 丈夫返家目睹悲劇急報警

接獲大股東財政部改派通知！李嘉祥確定掌台企銀董座 這日生效

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
第一銀總經理李嘉祥將升任台企銀董事長。聯合報系資料照
第一銀總經理李嘉祥將升任台企銀董事長。聯合報系資料照

台企銀（2834）7日公告，已接獲大股東財政部改派董事通知，將由第一金總經理李嘉祥擔任台企銀董事，預計10日生效，李嘉祥將接掌台企銀董事。

台企銀原董座劉佩真已於2月22日解任，台企銀今日公告，法人股東財政部已改派董事，由第一銀行常務董事兼總經理李嘉祥接任劉佩真在台企銀的董事席次，預料李嘉祥10日將正式上任。

舊任者姓名:劉佩真(已於114/02/22解任)

舊任者簡歷:臺灣中小企業銀行董事長

新任者姓名:李嘉祥

新任者簡歷:第一銀行常務董事兼總經理

異動原因:派任

原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/21至116/06/20

新任生效日期:114/04/10

其他應敘明事項:依財政部114年4月7日台財庫字第11403639970號函派任。

台企銀 第一銀行

延伸閱讀

財部挺企業擬推紓困貸款 暫定會有政策專案與寬緩措施

聯電傳與美廠格芯合併？ 專家分析可能原因有這些

台積電再傳救英特爾 台經院劉佩真：台積多方戰線壓力大

川普擬廢晶片法案補助 專家：英特爾恐是最大受害者

相關新聞

新新併旗下子公司預計明年3月完成整併 最新時程看這裡

對於台新金控和新光金控的旗下子公司的最新合併時程，台新金控總經理林維俊今日指出，最快的應是投信，預估今年底前可望完成合併...

央行對市場信心喊話！四大穩定匯率機制上膛

美國總統川普政策衝擊，台股狂殺逾2,000點，中央銀行外匯局局長蔡烱民7日出面對市場信心喊話，將採行四大穩定匯率機制，包...

接獲大股東財政部改派通知！李嘉祥確定掌台企銀董座 這日生效

台企銀（2834）7日公告，已接獲大股東財政部改派董事通知，將由第一金總經理李嘉祥擔任台企銀董事，預計10日生效，李嘉祥...

股市跳水波及房市如何救？業者：市場關注焦點在這

川普關稅政策重擊全球股市，台股一片綠油油，台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，川普提出的關稅政策並非單一事件，而是牽動全球供應...

新壽回饋保戶 體驗金融服務抽 iPhone、超商禮券

新光人壽致力於落實公平待客與提升ESG價值，從各方面打造金融友善環境，維護消費者權益。為感謝新壽保戶對各項公平待客作為的...

股匯雙殺 新台幣匯率上午重貶逾1.2角

川普關稅風暴引發全球股匯大恐慌，台灣也難倖免，今日早盤股匯雙殺，除了台股重挫2千多點，新台幣匯率今日也急貶，上午新台幣兌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。