高雄銀行新北新莊分行開幕 力挺在地企業聚焦低碳轉型

高雄銀行為擴大北部地區服務量能，除現有雙北5個營業據點，再設立新莊分行，今天開幕，將深耕在地市場，力挺在地企業，聚焦低碳轉型，並提供各項優惠存款與理財專案。

高雄銀行除了現有台北市的台北、博愛、大直，與新北市的板橋、中和等5個營業據點，再擇定進駐新莊副都心，於新莊區榮華路二段設立新莊分行，今天舉行喬遷開幕茶會，由董事長鄭美玲率高階主管剪綵祝賀。

高雄銀行會後新聞稿指出，新莊地區介於台北市與新北市交界，有絕佳交通優勢，與完善商業及產業生態圈，尤其新莊副都心匯集行政院聯合辦公大樓及民間興建的頂級企業商辦群，串聯周邊產業園區、工業區等，展現強勁區域發展潛力。

高雄銀行表示，新莊分行將深耕在地市場，推出綠色存款、綠色融資及廠房貸款等各項專案，力挺在地企業聚焦低碳轉型，並提供各項優惠存款與理財專案，共同攜手客戶創造新莊區商業及經濟發展。

新莊分行設置雙語櫃台，並提供各項金融友善服務，包含視障語音ATM、升降式金融友善服務櫃台、溝通手寫板等。鄭美玲等人也親自體驗各項金融友善服務。

高雄銀行表示，新莊分行的設立，展現對企業社會責任的重視，並強化對於創造無障礙金融環境的承諾。持續以專業、友善的金融服務，成為在地居民及企業最佳夥伴，共同創造永續營運新契機。