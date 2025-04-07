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響應亞洲資產管理中心政策 集保結算所4月15日舉辦ESG服務國際論壇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
響應亞洲資產管理中心政策，集保結算所4月15日舉辦ESG服務國際論壇。（臺灣集中保管結算所/提供）
響應亞洲資產管理中心政策，集保結算所4月15日舉辦ESG服務國際論壇。（臺灣集中保管結算所/提供）

臺灣集中保管結算所積極響應金管會亞洲資產管理中心政策，將於4月15日假臺北寒舍艾美酒店，舉辦「2025臺灣集保結算所ESG服務論壇–邁向亞洲資產管理中心」，這次論壇除邀請亞洲公司治理協會(ACGA)秘書長Amar Gill先生與國際公司治理網絡(ICGN)董事會主席周尚頤博士進行專題演講外，同時邀請到超過20名外資機構代表來臺分享實務經驗，內容涵蓋公司治理、股東會投票、永續資訊揭露及綠色金融等議題。

集保結算所董事長林丙輝表示，很榮幸可以透過這次論壇，向各界展示集保ESG服務的發展，從最早的ESG評等，擴展至股東會投票建議報告，乃至於最新的永續績效服務，都顯示集保在台灣永續金融的關鍵角色，盼能持續創新，滿足市場需求。

集保結算所作為我國資本市場重要的服務者，不遺餘力深化服務，自2020年起即創世界先例，彙總國外各大ESG評等機構對臺灣上市櫃公司的評等結果，並免費提供外界查詢，深受投資大眾、學界及業界所信賴。

對於上市櫃公司而言，集保結算所更是全球唯一提供全球兩大投票顧問機構ISS及Glass Lewis的投票建議報告，讓公司得以提前掌握外資機構觀點，爭取外資支持股東會議案。對於國內機構投資人，2025年將正式推出的永續績效服務，可協助國內機構投資人計算投資組合的碳足跡，有利金融機構設定減碳目標與對外揭露。

這次論壇歡迎上市櫃公司及機構投資人免費報名參加，詳情可瀏覽https://irplatform.tdcc.com.tw，或搜尋「公司投資人關係整合平台(ESG IR平台)」，名額有限，額滿為止

ESG 股東會

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