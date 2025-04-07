央行對市場信心喊話！四大穩定匯率機制上膛

美國總統川普政策衝擊，台股狂殺逾2,000點，中央銀行外匯局局長蔡烱民7日出面對市場信心喊話，將採行四大穩定匯率機制，包括，第一，建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統，確實掌握資金進出情形；第二，如遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將進場調節，維持新台幣匯率動態穩定；第三，備妥充沛的外幣流動性；第四，提供國內金融市場新台幣及外幣資金流動性， 央行絕對有足夠能力因應外匯市場的波動。

央行指出，近期國際匯市走勢：自2025年4月2日美國川普總統宣布對等關稅措施迄今(台北時間4月7日下午3時30分)，美元指數(DXY)貶值1.39%，主要貨幣對美元漲跌互見，如日圓、歐元、新台幣及加幣分別對美元升值 2.70%、1.59%、0.10%及0.04%。澳幣、英鎊、離岸人民幣及韓元則分別對美元貶值4.52%、0.75%、0.29%及0.13%。

2024年10月市場預期川普當選美國總統機率上升，經貿政策不確定性提高，國際金融市場波動擴大；此期間(上年10月初至本年4月7日下午3時30分)新台幣對美元匯率貶幅居中。

自2016年迄今(4月7日)，台股累計上漲 130.7%，在全球主要股市名列前茅，顯示我國經濟基本面表現良好；同期間 BIS 編製之新台幣一籃子貨幣指數(NEER)2上漲10.39%，且2010年迄今新台幣一籃子貨幣指數亦上漲19.4%，均顯示新台幣匯率反映經濟基本面升值。

央行強調，我國對外貿易長期呈現順差，國際收支健全，且外債極低；2025年3月底我國外匯存底有5,780.22億美元，外幣流動性更高達6,942億美元(2024年12月底)。

自1997年亞洲金融風暴、2008年至2012年全球金融危機、歐債危機及2020年COVID-19疫情等國際重大事件以來，央行均透過彈性有效之貨幣政策及外匯管理措施，穩定市場，讓台灣安然度過市場動盪。

長期以來，新台幣匯率呈現動態穩定，其波動度小於歐元、韓元、日圓、星幣及澳幣等主要貨幣。