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合庫攜手天擎 啟動員工持股信託

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

合庫銀行推展員工福利信託，獲得擔任上櫃半導體公司天擎積體電路股份有限公司（6708）員工持股信託受託銀行。

天擎為國內IC設計公司，公司表示，員工為最重要資產，因此除提供具競爭力的固定薪酬，亦額外提供如員工激勵獎金、留任獎金等浮動獎金，鼓勵同仁優異績效並共享經營成果。

天擎同時提供完善的教育訓練課程與各類學習管道，並透過有系統的訓練計畫培養同仁在職所需的專業知識及技能，進而提升同仁績效水準與公司營運效能。

天擎公司目前從過去長期領先業界的私有無線音視頻SoC領域擴展到x86 CPU周邊整合型晶片開發，天擎主管指出，針對本次的持股信託，為保持研發能量及關鍵人才留任，公司提供予參與持股的員工優渥的提撥比率，公提金提撥比率超逾同業水準，期許透過持股信託，讓員工在職服務期間透過小額累積買入自家股票方式，幫助同仁長期儲蓄及累積財富。

IC設計 儲蓄 半導體

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