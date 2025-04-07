南山人壽領先業界 推行長照險批註條款

台灣人口結構持續走向高齡、少子化，在這個多重挑戰的新時代，如何規劃保險防老、及早建構符合自身需求的長照保障，成為每個人必須關注的重要議題。南山人壽連續10年作為台灣長照保險市場領導品牌，洞察未來超高齡社會下的需求，為提升長照理賠申領的便利性，宣布推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款（LTC4C）」，此批註條款不僅適用於南山人壽新投保之長照險契（附）約，也適用於南山人壽既有長照險有效契約，可望嘉惠近42萬件長照有效契約，希望以長照保險龍頭之姿，透過設計更體貼保戶、符合新社會型態的保障需求，引領台灣長照保險邁向新紀元。

根據內政部發布最新人口統計，2025年1月新生兒出生人數跌破萬人，創下連續49個月出生人數低於死亡人數的紀錄。當台灣新生兒越來越少、老年人口越來越多，「養兒防老」的觀念必須革新，與其依賴子女支應老後生活經濟所需、甚至是作為長期照顧的人力，不如趁早規劃完整的長照保險保障，確保長期照顧生活及醫療品質，減輕家人負擔。

作為台灣長照保險的領導品牌，南山人壽擁有最專業也最豐富的商品開發經驗，用心傾聽客戶需求，推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款（LTC4C）」，本公司在連續給付長期照顧分期保險金或長期看護保險金達四期後，第五期（含）開始，只需檢附足以證明被保險人生存的文件（如身分證正面及反面影本等）和保險金申請書，即可進行申領，讓可能已經行動不便、甚至是臥床的保戶，無須再辛苦奔波往返醫院取得診斷證明書，回歸保險公司提供民眾保障的初衷與美意。

以投保「南山人壽溢路相守2長期照顧保險（HRLTC2）」為例，倘因出血性腦中風，導致左側偏癱臥床且須定期洗腎，在LTC4C批註條款推出前，該保戶的家人要申領長期照顧分期保險金，必須每年將臥床的被保險人帶到醫院，請醫師開立診斷證明書及巴氏量表；在長期照顧分期保險金申領期間，家人或照顧者必須連續多年帶著行動不便的被保險人往返醫院，不僅造成諸多不便，在往返醫院奔波的路程中，除使病患感覺不適外，更可能提高病患受傷的危險性。

根據南山人壽內部統計，長照狀態不僅發生在年長者身上，若看近五年長照險理賠案件中，有四成發生於55~64歲族群，兩成發生於45~54歲族群；進一步了解長照險理賠事故原因，主要係「腦中風」、「癌症」、「失智」及「意外傷害」，其中年輕族群更可能因「意外」導致失能，為避免龐大的照顧費用對家庭經濟造成重大負擔，南山人壽建議民眾可趁早規劃長照保障，以下分別就「年輕族群」、「三明治族群」以及「壯年世代」提供投保建議：

一、15-30歲年輕族群：如有預算考量，建議可先透過一年期長照險「南山人壽照亮幸福長期照顧保險（1LTC）」及定期型長照險「南山人壽青年護照長期照顧定期健康保險（10TLTC）」，用低預算輕鬆建構長照基礎保障。

二、31-50歲三明治族群：正值責任重大期，為家庭經濟支柱，建議可規劃兼具身故保障的長照商品，如「南山人壽溢路相守2長期照顧保險（HRLTC2）」，在擁有保障的同時，也留愛家人。

三、51歲以上壯年世代：建議可優先選擇長照一次保險金至少可領取年繳保險費總和的長照險商品，如「南山人壽溢路守護長期照顧終身健康保險（HLTC）」，或強化失智保障的「南山人壽輕憶陪伴長期照顧健康保險（HDLTC）」，使老後生活的資金運用更靈活，享受完善的照顧品質。

為進一步強化保障，上述長照保障規劃，均可與「南山人壽增心陪伴長期照顧保險（一次給付）（PILTC）」彈性搭配，藉此提高長期照顧一次保險金額度，一旦符合長照狀態，可即時應用於居家環境改善、輔具等一次性花費，減輕立即性支出帶來龐大的經濟壓力；或是可再搭配「南山人壽輕鬆陪伴長期照顧健康保險（FLTC）」，補強長期照顧分期保險金，提升照護品質。