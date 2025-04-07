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北富銀主辦金盛元首筆永續連結聯貸案 15億元完成簽約

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台北富邦銀行統籌主辦金盛元首筆永續連結聯貸案，由北富銀法人金融總處總處長莊慧玫（右）與金盛元董事長李健豪（左）與代表簽約，力挺企業邁向綠色轉型。圖/北富銀提供
台北富邦銀行統籌主辦金盛元首筆永續連結聯貸案，由北富銀法人金融總處總處長莊慧玫（右）與金盛元董事長李健豪（左）與代表簽約，力挺企業邁向綠色轉型。圖/北富銀提供

台北富邦銀行統籌主辦金盛元興業股份有限公司新台幣15億元永續連結聯合授信案，7日完成簽約；這是金盛元首筆永續連結聯貸案，主要資金用途為支應購置台中市精密機械科技創新園區之廠房及擴增海內外產品線及機器設備需求。

北富銀指出，此次聯貸案獲得11家銀行同業熱烈參與，超額認購率達168%，顯示金融同業對金盛元長期營運發展及公司經營理念的認同與肯定。

金盛元自2001年成立以來，積極投入自行車核心零組件研發與製造，擁有多項專利認證。除為少數擁有陽極產線的自行車零組件製造商外，搭配高度自動化生產設備，金盛元產品自製比例高並具高良率，主要供應台灣兩大自行車產業龍頭、全球前兩大集團、十大客戶等核心客戶。

本次新購置之精科廠將作為金盛元未來企業總部，除整合既有產線進一步提升生產效率外，亦將購置自動倉儲設備及擴充新製程產線提高接單能力，未來再搭配越南、美國與歐洲營運據點發揮綜效，將可爭取更多訂單挹注營收。

聯貸案 自行車

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