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南山人壽推長照險批註條款 簡化長照理賠文件

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
南山人壽領先業界，推行長照險批註條款，提升長照理賠申領便利性。圖/南山人壽提供
南山人壽領先業界，推行長照險批註條款，提升長照理賠申領便利性。圖/南山人壽提供

台灣人口結構持續走向高齡化、少子化，如何規劃保險防老及早目前符合自身需求的長照，成為時代新挑戰，南山人壽為提升長照理賠申領的便利性，宣布推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款( LTC4C)，不僅 適用於南山人壽新投保之長照險契（附）約，也適用於南山人壽既有長照險有效契約，可望嘉惠近42萬件長照有效契約。

根據內政部發布最新人口統計，2025年1月新生兒出生數跌破萬人，創下連續49個月出生人數低於死亡人數的紀錄。當台灣新生兒越來越少、老年人口越來越多，「養兒防老」的觀念必須革新，與其依賴子女支應老後生活經濟所需、甚至是作為長期照顧的人力，不如趁早規劃完整的長照保險保障，確保長期照顧生活及醫療品質，減輕家人負擔。

南山人壽推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款(LTC4C)」，在連續給付長期照顧分期保險金或長期看護保險金達四期後，第五期（含）開始，只需檢附足以證明被保險人生存的文件，如身分證正面及反面影本等，和保險金申請書，即可進行申領，讓可能已經行動不便、甚至是臥床的保戶，無須再辛苦奔波往返醫院取得診斷證明書。

以投保「南山人壽溢路相守2長期照顧保險(HRLTC2)」為例，倘因出血性腦中風，導致左側偏癱臥床且須定期洗腎，在LTC4C批註條款推出前，這位保戶的家人要申領長期照顧分期保險金，必須每年將臥床的被保險人帶到醫院，請醫師開立診斷證明書及巴氏量表。

在長期照顧分期保險金申領期間，家人或照顧者必須連續多年帶著行動不便的被保險人往返醫院，不僅造成諸多不便，在往返醫院奔波的路程中，除使病患感覺不適外，更可能提高病患受傷的危險性。

根據南山人壽內部統計，長照狀態不僅發生在年長者身上，若看近5年長照險理賠案件中，有四成發生於55~64歲族群，兩成發生於45~54歲族群。

進一步了解長照險理賠事故原因，主要為「腦中風」、「癌症」、「失智」及「意外傷害」，其中，年輕族群更可能因「意外」導致失能，為避免龐大的照顧費用對家庭經濟造成重大負擔，南山人壽建議，可趁早規劃長照保障。

保險金 南山人壽 長照

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