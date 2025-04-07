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高雄銀新莊分行開幕 董事前進第一線體驗金融友善服務

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
高雄銀行為擴大新北地區服務量能，今天開幕新莊分行，為大台北地區第六家分行，開幕茶會並邀集眾多貴賓一同剪綵合影留念。圖左至右依序為高銀尤宜珍副總、高銀張榮泰副總、寶倉物流林麗君董事長、華友聯集團陸紀康總裁、高銀蔡永裕常務董事、高銀鄭美玲董事長、中悅建設李兩平總裁、新濠建設蔡家福董事長、高銀李春宗獨立董事、高銀徐翠梅總經理、高銀温國宇經理。高雄銀行／提供
高雄銀行為擴大新北地區服務量能，今天開幕新莊分行，為大台北地區第六家分行，開幕茶會並邀集眾多貴賓一同剪綵合影留念。圖左至右依序為高銀尤宜珍副總、高銀張榮泰副總、寶倉物流林麗君董事長、華友聯集團陸紀康總裁、高銀蔡永裕常務董事、高銀鄭美玲董事長、中悅建設李兩平總裁、新濠建設蔡家福董事長、高銀李春宗獨立董事、高銀徐翠梅總經理、高銀温國宇經理。高雄銀行／提供

高雄銀行（2836）為擴大新北地區服務量能，除現有台北市的台北、博愛、大直，與新北市的板橋、中和等五個營業據點外，擇定進駐新莊副都心，設立大台北地區第六家分行，7日於新北市新莊區榮華路二段123號設立新莊分行，並舉行喬遷開幕茶會，由董事長鄭美玲率高階主管與各界嘉賓代表共同剪綵祝賀，分享喬遷開幕的喜悅。

高雄銀行長期耕耘服務中小企業，深受客戶肯定，並於112年榮獲主管機關評選為辦理中小企業放款績效甲等的銀行，得於新北市增設新莊分行。新莊地區介於台北市與新北市交界，地理位置優越，擁有絕佳的交通優勢，與完善的商業及產業生態圈，尤其新莊副都心，以新北市交通樞紐之優勢，匯集行政院聯合辦公大樓及民間興建的頂級企業商辦群，串聯周邊新北產業園區、頂崁工業區等工商業聚落，展現強勁的區域發展潛力。高雄銀行新莊分行將深耕在地市場，推出綠色存款、綠色融資及廠房貸款等各項專案，力挺在地企業聚焦低碳轉型，並提供各項優惠存款與理財專案，共同攜手客戶創造新莊區商業及經濟發展。

高雄銀行長期致力於公平待客及落實普惠金融願景，新莊分行具體實踐金融友善理念，設置雙語櫃台，並提供各項金融友善服務，包含容膝式視障語音ATM、升降式金融友善服務櫃台以及高銀識別貼紙、輔助簽名板、溝通手寫板等多元輔助設施。董事長鄭美玲、常務董事蔡永裕及獨立董事李春宗於開幕當日親自體驗新莊分行各項金融友善服務，藉此深入了解每位客戶的需求，並以感同身受的態度關懷客戶，確保所有蒞臨的貴賓與客戶享受貼心、尊榮的金融服務。

新莊分行的設立，展現高雄銀行對企業社會責任的重視，並強化對於創造無障礙金融環境的堅定承諾。高雄銀行將持續以專業、友善的金融服務，成為在地居民及企業最佳夥伴，共同創造永續營運新契機。

中小企業 新莊副都心 董事長

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