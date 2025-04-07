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新新併旗下子公司預計明年3月完成整併 最新時程看這裡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金總經理林維俊今年說明台新金股利配發決策。本報資料照片
台新金總經理林維俊今年說明台新金股利配發決策。本報資料照片

對於台新金控新光金控的旗下子公司的最新合併時程，台新金控總經理林維俊今日指出，最快的應是投信，預估今年底前可望完成合併，接下來第二家是人壽，可能會在2026年1月完成合併，至於證券合併，若資訊系統整合一切順利，也許有機會在明年第一季完成合併，目前看來，最後合併的會是銀行子公司，預計2026年3月完成合併。

林維俊也表示，當前會以銀行證券保險投信等四大子公司完成整併為優先，其他子公司的整合也會陸續進行。其中關於新光金的資產負債，林維俊指出，依照併購的會計準則要求，新壽財報去年底有6千多億的評價未實現損失，台新金在新光金併購當下已把6千億打掉，後續分20年攤提，這6千多億的價值會每年慢慢回來。

林維俊也指出，新光人壽雖然到3月仍有虧損的疑慮，但所持有的部位都是美國政府公債，日後價值會回來，另外，過去高利率的保單在進入IFRS 17之後，有累積上千億的CSM，每年都會釋放CSM價值出來，倘若再加上債券價值會計法的成本攤銷價值回來，未來新壽表現會很不一樣。

林維俊也分析，相較於其他的大型壽險台股部位約占可運用資金的10%至12%，新壽股票部位只有6%，在全體壽險業最小，大部分都是債券部位，而這些債券部位，尤其是美國政府公債，雖然現在票面價值下跌依公允價值入帳會有損失，但未來面額回升之後的價值則可認列在獲利。

舉例來說，先前買進的政府公債若以票面100元買進，雖然票面降至60元，若在併購時，雖以60元入帳，但之後面額回升的價值，就可認列作獲利，因此林維俊也表示，樂見未來人壽的獲利會比現在好很多。

台新金控 新光金控 新壽

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