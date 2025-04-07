股市跳水波及房市如何救？業者：市場關注焦點在這

川普關稅政策重擊全球股市，台股一片綠油油，台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，川普提出的關稅政策並非單一事件，而是牽動全球供應鏈與產業轉移的大格局，目前市場關注焦點轉向台灣央行是否將釋出更明確的寬鬆態度。若通膨壓力趨緩、出口數據轉弱，央行不排除適度調整貨幣政策救經濟。

台灣房屋集團趨勢中心觀察2000年以來，台灣六次股災後該年的房價指數變化，發現代表預售屋市場的國泰房價指數，比較該年Q1到Q4數據，皆走揚，而實價登錄全台平均房價，該年的房價也都較前一年增長，增幅最明顯的是2022年美國暴力升息釀股災，當年全台房價竟漲11.3%。

周鶴鳴指出，過去每逢全球金融動盪，美國多以量化寬鬆（QE）手段快速挽救經濟，包括2020年COVID-19後聯準會積極印鈔，台灣央行接連降息，2018年中美貿易戰後台灣因資金回流與熱錢效應，反而助長房價上漲。而2003年SARS後政府以土增稅減半徵收刺激房產交易，讓金融股災呈現，先修正後回補，資產重新分配的格局。