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股市跳水波及房市如何救？業者：市場關注焦點在這

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
川普關稅政策重擊全球股市，台股一片綠油油，牽連房市如何救？央行成關鍵。本報資料照片
川普關稅政策重擊全球股市，台股一片綠油油，牽連房市如何救？央行成關鍵。本報資料照片

川普關稅政策重擊全球股市，台股一片綠油油，台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，川普提出的關稅政策並非單一事件，而是牽動全球供應鏈與產業轉移的大格局，目前市場關注焦點轉向台灣央行是否將釋出更明確的寬鬆態度。若通膨壓力趨緩、出口數據轉弱，央行不排除適度調整貨幣政策救經濟。

台灣房屋集團趨勢中心觀察2000年以來，台灣六次股災後該年的房價指數變化，發現代表預售屋市場的國泰房價指數，比較該年Q1到Q4數據，皆走揚，而實價登錄全台平均房價，該年的房價也都較前一年增長，增幅最明顯的是2022年美國暴力升息釀股災，當年全台房價竟漲11.3%。

周鶴鳴指出，過去每逢全球金融動盪，美國多以量化寬鬆（QE）手段快速挽救經濟，包括2020年COVID-19後聯準會積極印鈔，台灣央行接連降息，2018年中美貿易戰後台灣因資金回流與熱錢效應，反而助長房價上漲。而2003年SARS後政府以土增稅減半徵收刺激房產交易，讓金融股災呈現，先修正後回補，資產重新分配的格局。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，儘管大環境變數增加，自住型買方的剛性需求依舊存在。她指出，關稅戰將導致物價上漲、通膨壓力仍未解除，除非出現「系統性風險」如大量失業、消費緊縮導致通縮，否則短期內台灣房價僅是修正，而非大幅崩跌。對於有長期自住需求者而言，此時持續看屋、耐心等待價格出現鬆動。

近25年股災房市變化。圖／台灣房屋提供
近25年股災房市變化。圖／台灣房屋提供

央行 房價 股災

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