快訊

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位開嗆 卓揆面露尷尬

明天續跌？台積電相隔16年跳空跌停 委賣達近12萬張

不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

永豐優利美元活存年息最高4% 台幣定存2%　

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國人每家戶平均儲蓄金額創下歷史新高 ，永豐銀行表示，為協助客戶配置多元幣別資產、穩收儲蓄優利，即日起，推出自然人美元活存增量資金加碼優惠、年利率最高4%，以及台幣優利3個月定存、年利率最高2%。

永豐銀行表示，即日起至6月30日推出「永續綠存　大戶最美」美元活存增量加碼優惠，本國自然人客戶透過MMA金融交易網（網路銀行）或行動銀行的優惠存款專案指定入口參加專案，依歸戶後的美元活存平均餘額與基期比較計算「當月增量金額」 ，採級距方式加碼利率，具備大戶DAWHO數位帳戶「大戶等級」 資格者，最高優惠年利率達4% ；優惠適用期間則自參與當月起算三個月。

永豐銀行表示，去（2024）年新台幣100萬元以上定存單數成長逾20%，今（2025）年推出「采豐季」新台幣優利定存針對單筆存入100萬元以上者，享3個月年利率2%、6個月年利率1.8%，至5月31日或額滿提前終止 ；限臨櫃存入新資金 。詳情請連結永豐銀行官方網站、「永續綠存　大戶最美」或「采豐季」活動網頁查詢。

延伸閱讀

財部挺企業擬推紓困貸款 暫定會有政策專案與寬緩措施

永豐期貨、麥味登攜手送愛心 跨業合作傳遞幸福

最牛一輪／欣銓揚帆 永豐4B叫好

TPBL／李雅英「坐腿上」遭炎上 張建偉個人IG發道歉聲明網友不買帳

相關新聞

新壽回饋保戶 體驗金融服務抽 iPhone、超商禮券

新光人壽致力於落實公平待客與提升ESG價值，從各方面打造金融友善環境，維護消費者權益。為感謝新壽保戶對各項公平待客作為的...

股匯雙殺 新台幣匯率上午重貶逾1.2角

川普關稅風暴引發全球股匯大恐慌，台灣也難倖免，今日早盤股匯雙殺，除了台股重挫2千多點，新台幣匯率今日也急貶，上午新台幣兌...

股匯狂殺 新台幣匯率早盤重貶1.4角、約在33.228元 為逾九年最低

清明連假過後首日開盤，國內股匯雙殺。受到美國對等關稅引爆全球股災衝擊，台股7日湧現停損及恐慌性賣壓、上演補跌行情，加權指...

國銀數位金融 全方位出擊 推展一站式與線上線下串聯服務

年輕世代崛起加上疫情推升線上投資消費需求，國銀數位存款帳戶持續攀高，至去年第4季底，全體銀行數位帳戶數已達2,446.3...

金融三業前二月加碼492億元 關稅戰衝擊恐對台股縮手

據金管會統計，2025年前二月金融三業加碼台股492億元，仍以銀行業連二買為撐盤主力；惟金融圈示警，3月台股已大跌10%...

金融三業 2月合計砍債195億

據金管會統計，2025年2月金融三業轉砍債195億元，其中券商、壽險業全轉砍債，合計砍債手筆424億元，銀行業買債量更僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。