永豐優利美元活存年息最高4% 台幣定存2%　

國人每家戶平均儲蓄金額創下歷史新高 ，永豐銀行表示，為協助客戶配置多元幣別資產、穩收儲蓄優利，即日起，推出自然人美元活存增量資金加碼優惠、年利率最高4%，以及台幣優利3個月定存、年利率最高2%。

永豐銀行表示，即日起至6月30日推出「永續綠存 大戶最美」美元活存增量加碼優惠，本國自然人客戶透過MMA金融交易網（網路銀行）或行動銀行的優惠存款專案指定入口參加專案，依歸戶後的美元活存平均餘額與基期比較計算「當月增量金額」 ，採級距方式加碼利率，具備大戶DAWHO數位帳戶「大戶等級」 資格者，最高優惠年利率達4% ；優惠適用期間則自參與當月起算三個月。

永豐銀行表示，去（2024）年新台幣100萬元以上定存單數成長逾20%，今（2025）年推出「采豐季」新台幣優利定存針對單筆存入100萬元以上者，享3個月年利率2%、6個月年利率1.8%，至5月31日或額滿提前終止 ；限臨櫃存入新資金 。詳情請連結永豐銀行官方網站、「永續綠存 大戶最美」或「采豐季」活動網頁查詢。