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手機也能當交通卡 土銀提供乘車碼服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

手機也能當交通卡！土地銀行自今年3月24日起提供乘車碼功能，只要土銀用戶綁定台灣行動支付並在APP點選「乘車碼」後輸入密碼，依QR Code靠近驗票機讀取扣款，即可完成支付，目前在新北、台中、高雄輕軌及高雄捷運等部分路線皆可使用。

為打造創新與智慧化的公共運輸服務，我國訂定「公路公共運輸永續及交通平權計畫」，以公運復原與健全、人本及交通平權、智慧公運與數位管理、推廣低碳與綠色運輸作為四大政策主軸，並持續導入行動服務、新一代驗票機，讓各縣市交通服務適用更多元的支付方式。

因應公共運輸智慧化願景，台灣Pay「乘車碼」服務於今年3月上線，土地銀行更搶先成為首波響應多元服務之金融行庫，只要土銀用戶在原有的台灣行動支付APP之臺灣Pay消費功能綁定乘車碼，在上、下車時出示乘車碼之QR Code並在該車輛裝置完成掃描，即可完成大眾運輸之搭乘，目前該功能已可適用於新北捷運（輕軌）、高雄捷運、高雄輕軌、台中輕軌、高雄公車及台中公車等部分路線，讓土銀用戶一機在手，交通卡帶著走。

土地銀行身為國營銀行，在國家政策使命下，除響應政策、推動「QR Code共通支付標準」（TWQR），更期許帶領用戶一起實踐「全民綠生活」，邁向「台灣2050淨零排放」目標。同時，土地銀行持續打造普惠金融願景，全方位提升金融服務可及性、使用性及品質，逐步提升行動支付與電子化支付比率。經過多年耕耘，不僅二度拿下財金公司電子金流業務「跨行服務創新獎」獎項、三度獲得聯徵中心頒發執行信用資訊查詢「金優獎」，更連續六年獲得金管會「金融服務業公平待客原則評核」肯定。

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