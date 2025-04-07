瑞銀 CIO：市場未來幾周可能下調增長預期 將有利於優質債券

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，優質債券「具吸引力」，市場對增長預期可能會在未來幾周下調，這將有利於優質債券。

不過，在基準情景下，債券吸引力將更多來自於說明投資組合多元化，而不是絕對回報前景。由於通膨也可能在短期內大幅上升，債券市場或許不會想要計入美國聯準會大幅降息。而且，倘若聯準會在通膨走高時降息或是通膨預期失序，收益率曲線上較長期的債券可能還會計入聯準會決策錯誤的風險。

在基準情景中，預期到今年底美國10年期國債收益率將在4.0%。與此同時，高收益債信用利差顯著走闊，並可能繼續對美國增長擔憂高度敏感。短期內，隨著市場評估美國和全球增長可能劇幅放緩，信用風險溢價重置可能會導致美國高收益債利差從目前的342個基點，擴大至400個基點以上。