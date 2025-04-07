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合庫銀行攜手天擎 啟動員工持股信託

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

合庫銀行積極響應金管會信託業發展策略藍圖，戮力推展員工福利信託，這次獲得上櫃半導體公司-天擎（6708） 的青睞，擔任其員工持股信託的受託銀行。

天擎成立於2001年，為國內IC設計公司，天擎表示，員工是公司最重要資產，因此除提供具競爭力的固定薪酬，亦額外提供如員工激勵獎金、留任獎金等浮動獎金，鼓勵同仁優異績效並共享經營成果。同時亦提供完善的教育訓練課程與各類學習管道，並透過有系統的訓練計畫培養同仁在職所需的專業知識及技能，進而提升同仁績效水準與公司營運效能。

天擎目前從過去長期領先業界的私有無線音視頻SoC領域擴展到x86 CPU周邊整合型晶片開發，天擎主管指出，針對這次的持股信託，為保持研發能量及關鍵人才留任，提供予參與持股的員工優渥的提撥比率，公提金提撥比率超逾同業水準，天擎期許透過持股信託，讓員工在職服務期間透過小額累積買入自家股票方式，幫助同仁長期儲蓄及累積財富，此制度規劃不僅有感提升員工福利，更達到共好多贏的永續經營與幸福企業精神。

合庫銀行自2019年開辦員工福利信託業務，憑藉其長期深耕信託業務之優勢，強化整體行銷力度，更挹注資源全新打造專屬「信託服務網」，提供企業員工多元服務管道，打造更為便捷的操作介面。在具體效益上，合庫銀行不僅已協助逾千家企業辦理員工福利信託，更連續三年榮獲金管會信託2.0評鑑「員工福利信託獎」的殊榮，合庫銀行將持續藉由專業行銷團隊提供全方位信託服務，落實普惠金融的目標。

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