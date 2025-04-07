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新壽回饋保戶 體驗金融服務抽 iPhone、超商禮券

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新壽回饋保戶，凡體驗指定金融服務項目，即有機會抽iPhone16等多項好禮。新光人壽／提供
新壽回饋保戶，凡體驗指定金融服務項目，即有機會抽iPhone16等多項好禮。新光人壽／提供

新光人壽致力於落實公平待客與提升ESG價值，從各方面打造金融友善環境，維護消費者權益。為感謝新壽保戶對各項公平待客作為的支持，即日起至6月30日止，舉辦2025年「攜手保戶．長情守護」摸彩活動，新壽保戶只要於活動期間，使用新壽指定金融服務項目，即可獲得抽獎序號，並有機會抽iPhone16 、iPad、Apple Watch與量販店、超商禮券等多項好禮。

新壽為維護保戶的保單與保障權益，提供多元化的金融繳費服務，首創業界與票交所合作的電子化授權eDDA業務，大幅縮短保戶申辦轉帳業務流程，提供安全又即時的約定扣款服務；為了解決偏鄉地區客戶面臨實體繳費據點缺乏之不便，開發不受時間、地點限制，又有安全的身分驗證機制、便利的行動繳費服務。

此外，新壽致力提升綠色金融服務體驗，推出「虛擬櫃檯」服務，客戶只要透過網路操作，無需親臨實體服務據點，即可預約進行保單變更、保單借款等服務，全程無紙化資料不落地，且嚴格保障客戶隱私權；另外，為守護高齡者資產安全，推出「家族聯絡網服務」，開放年滿65歲具行為能力的要保人，可以親臨新壽客戶服務櫃台申請指定一名家庭成員擔任家族聯絡人，可協助掌握及管理保單狀況，包含查詢保單內容、補發繳費證明等，而當發生重大災害而申請人失聯，或特定通知無法寄達申請人時，新壽可轉而通知或連繫家族聯絡人。

為回饋保戶支持、利用上述各項金融服務，推出2025年「攜手保戶．長情守護」摸彩活動，凡於活動期間完成下列指定任務之一，即可獲得摸彩資格取得抽獎序號。

1. 首期使用eDDA辦理轉帳並扣款成功案件（保費≧1,000元以上）者。

2. 採用行動繳費（含一卡通上線後繳費件）保單：續期使用行動繳費成功案件者。

3. 應繳費保單於應繳日後25日內，依本公司正常批次扣款流程，採自動轉帳扣款完成繳交第2或第3保單年度保險費且其累計保險費金額達新台幣10萬元（含）以上者。

4. 保戶申請變更繳法別為年繳者。

5. 要保人於停效六個月以上成功申辦復效者。

6. 申辦家族聯絡網服務。

7. 利用虛擬櫃檯申辦並完成保單相關服務。

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