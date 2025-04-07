股匯雙殺 新台幣匯率上午重貶逾1.2角

川普關稅風暴引發全球股匯大恐慌，台灣也難倖免，今日早盤股匯雙殺，除了台股重挫2千多點，新台幣匯率今日也急貶，上午新台幣兌美元匯率重挫逾1.2角，已跌破33.2元。市場密切觀察，中央銀行下午是否會進場阻貶，對匯市發揮穩盤效果。

專家指出，短期有可能因為全球股市大恐慌導致外資撤出台灣回母國救急，使新台幣籠罩在貶值壓力下，甚至可能進一步貶破34元關卡，但民眾是否可趁此時持有美元資產賺取匯差，恐怕也不宜，因為川普政府緊盯各國操縱匯率的情況，專家建議民眾稍安勿躁。

新台幣匯率今日以33.09元開出，之後匯價則一路下挫一路貶破33.2元，最低貶至33.209元，重貶1.21角，今日會否改寫上周的最低點33.274元，再創一周來新低紀錄，有待觀察。

匯銀人士指出，台股今日下殺逾2千點，外資急殺台股之外倘若要匯出資金救急母國，恐將繼續放大新台幣匯率的跌勢；一位匯銀人士指出，最怕的就是外資認為新台幣匯率會續貶，連匯損的風險都會成為其撤出台股的因素，後續外資賣超幅度、央行在市場的行動，都是重要觀察指標。