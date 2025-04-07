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股匯狂殺 新台幣匯率早盤重貶1.4角、約在33.228元 為逾九年最低

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率。（本報資料照片）
新台幣匯率。（本報資料照片）

清明連假過後首日開盤，國內股匯雙殺。受到美國對等關稅引爆全球股災衝擊，台股7日湧現停損及恐慌性賣壓、上演補跌行情，加權指數開盤後急殺2,086點，跌幅超過9.7%，創盤中最大跌點及最大跌幅，最低至19,212.02點，跌停家數逾千家；新台幣匯率開盤跳空重貶逾1角，截至上午10時17分，新台幣匯率貶值1.4角，約在33.228元，為逾九年最低水準。

台股盤中狂殺逾2,000點、為史上最大跌點，熱錢持續匯出，新台幣匯率開低走低，早盤持續貶值。

截至上午10時17分，新台幣匯率貶值1.4角，約在33.228元。預料中央銀行將適時進場調節。

台幣匯率 台股 新台幣

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