專家教你保／購買長照險 三個評估重點

經濟日報／ 陳銘正
宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正。宏泰人壽／提供
宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正。宏泰人壽／提供

社會的理想狀態是「老有所終，壯有所用，幼有所長」，在透過保險轉嫁未來風險的觀念下，過去購買保險的出發點是父母想要身後照顧子女、或是為家庭經濟提供保障，在高齡保險規劃方面卻因時間遙遠，經常被忽視。現今社會人口結構快速高齡化，社會趨勢改變，透過保險照顧自己高齡生活的案例愈來愈多，長照險需求也日益增加。

曾經遇過一個真實案例：有位老媽媽年輕時購買儲蓄型保單，保單價值累積得快，原本想做為遺產遺愛子女，但旅居國外的子女卻表示無此需求，希望保險有其他的方式讓父母留作己用。

於是我建議老媽媽可以購買能夠照顧自己的保險，幸運的是當時宏泰人壽剛好推出保單活化專案，於是將原本的保單活化，透過購買長照險保障即將到來的老年生活，如此一來老媽媽非常開心，遠在國外的子女也可以放心。

圖／經濟日報提供
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購買長照險與否，可從三個重要考量點來決定；第一點在觀念上，必須考量「年老時也有能力可以自己養自己」，多為自己的未來打算。

第二點是切合需求，市面上曾經推出殘扶險，只要經專業診斷符合條件，保險就會提供生活補助金，然而高齡族群不一定發生失能情形才需要補助金，殘扶險的理賠條件也不一定適用高齡族群的真實情況。

第三點是購買時機，當年癌症險甫推出時，保險費非常低廉，當時普遍認為癌症不可能發生在自己身上，但過了幾年，癌症已成為常見的文明病，當年的低保費已不復見。長照險也是同樣的邏輯，在超高齡社會趨勢下，長照需求將愈來愈大，屆時購買成本必然提高。

現在保單功能愈來愈強大，以「宏泰人壽友溢健康長期照顧終身保險（LTD）」為例，其具備長照及健康促進功能，依保單條款體況達標者，第三保單年度起，享有健康促進增額保障；除了完全失能及長期照護的理賠給付，另外也包含住院看護保險金定額給付。除此之外，投保至身故或保障期間屆滿皆身體健康未曾申請過各項保險金給付，即享有領取年繳保險費總和的1.03倍身故保險金或祝壽保險金，更為符合現代人對於保險的期待與需求。

長照風險多發生於高齡族群，從另一個角度來看，購買保險的成本取決於保險年齡及體況，當病歷還是一張白紙時，如果收入許可，愈早規劃購買愈有利。

（本文由宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正提供，記者戴玉翔採訪整理）

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