保險小百科／具保險利益 可當要保人

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

保險利益指的是，要保人與被保險人之間，須存在利害關係。換句話說就是被保險人發生保險事故，會使得要保人有精神及經濟上的得失，要保人與被保險人之間即具有「保險利益」。

保險利益，在財產保險中，指被保險人對於保險標的物、特定財產上利益或一般財產上所具有的利害關係。此項利害關係將因保險事故的發生而遭受破壞，因事故的不發生而繼續存在。在人身保險中，則是指要保人對於被保險人之生命、身體或健康所具有的經濟上、精神上或感情上的利害關係。

而在保險法中也有明定，要保人對於以下身份是有「保險利益」的包含本人或其家屬；生活費或教育費所仰給之人；債務人；為本人管理財產或利益之人（如董事、高階經理人）。保險公司舉例，如媽媽替小孩投保、小美替養育她的姑姑投保、老闆替高階經理人投保。

保險 債務

延伸閱讀

歡慶兒童節 金管會提醒家長：為寶貝規劃適當的保險保障

白卡保險公司獲重複給付 3年浪費43億稅金

保險業試辦案 第1季申請三件

配合農地光電政策 農業部研議放寬農保資格規定

相關新聞

國銀數位金融 全方位出擊 推展一站式與線上線下串聯服務

年輕世代崛起加上疫情推升線上投資消費需求，國銀數位存款帳戶持續攀高，至去年第4季底，全體銀行數位帳戶數已達2,446.3...

金融三業前二月加碼492億元 關稅戰衝擊恐對台股縮手

據金管會統計，2025年前二月金融三業加碼台股492億元，仍以銀行業連二買為撐盤主力；惟金融圈示警，3月台股已大跌10%...

金融三業 2月合計砍債195億

據金管會統計，2025年2月金融三業轉砍債195億元，其中券商、壽險業全轉砍債，合計砍債手筆424億元，銀行業買債量更僅...

產險業去年賺221億 創高

產險業2024年獲利全數出爐，根據保發中心統計，整體產險業去年稅後純益達221.3億元，創下歷史新高，而各產險也公布去年...

銀行小額理財 放送高優惠

數位帳戶具備便利性、靈活性等多項優勢，儘管數位帳戶已幾近飽和，但仍可為銀行帶來不小的效益，為持續吸引客戶，銀行在小額投資...

川普宣布關稅後全球陷恐慌 台幣不排除測試33.5

川普4月2日宣布對等關稅後全球陷恐慌，台灣股匯市因清明連假休市，今（7）日面臨補跌。銀行業者指出，股市出現修正是必然的結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。