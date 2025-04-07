保險小百科／具保險利益 可當要保人

保險利益指的是，要保人與被保險人之間，須存在利害關係。換句話說就是被保險人發生保險事故，會使得要保人有精神及經濟上的得失，要保人與被保險人之間即具有「保險利益」。

保險利益，在財產保險中，指被保險人對於保險標的物、特定財產上利益或一般財產上所具有的利害關係。此項利害關係將因保險事故的發生而遭受破壞，因事故的不發生而繼續存在。在人身保險中，則是指要保人對於被保險人之生命、身體或健康所具有的經濟上、精神上或感情上的利害關係。

而在保險法中也有明定，要保人對於以下身份是有「保險利益」的包含本人或其家屬；生活費或教育費所仰給之人；債務人；為本人管理財產或利益之人（如董事、高階經理人）。保險公司舉例，如媽媽替小孩投保、小美替養育她的姑姑投保、老闆替高階經理人投保。