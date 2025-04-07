銀行小額理財 放送高優惠

數位帳戶具備便利性、靈活性等多項優勢，儘管數位帳戶已幾近飽和，但仍可為銀行帶來不小的效益，為持續吸引客戶，銀行在小額投資、定存、提款等方面都大方給出高優惠，同時透過異業結合擴展數位金融服務。

台新Richart提供優利子帳戶新戶10萬元內3.5%優利、舊戶完成任務享30萬元內1.8%優利，皆優於傳統銀行活儲利率；綁定Richart帳戶自扣繳台新太陽/玫瑰卡最高可享10%台新Point回饋，每月亦提供跨轉提各5次免手續費優惠。另外，Richart也擴大策略聯盟合作，將數位銀行服務場景化，如現已攜手街口支付推出「街利存」帳戶深耕電支生態圈、攜手Dcard推出「Richart D卡」簽帳金融卡深耕社群生態圈。

一銀iLEO數位帳戶推出多種優惠，除了提供跨提轉每月各10次免手續費外，客戶只要存滿新臺幣12萬元(含)內，即可享有2%高利活存。iLEO「百元奇基」數位理財服務，提供「主題選」基金，客戶可利用每月數位帳戶的利息或100元起的小額資金，輕鬆布局全球市場。

中信銀表示，該行提供線上14種多元幣別可換匯，每月享1次外幣ATM 存提免手續費；在小額投資方面也提供定存、基金、ETF、外幣、智能投資等多樣投資產品；除了—站式證券開戶，還可在銀行直接查詢證券庫存，提供 single view 資產總覽，提供更全面的金融服務。

LINE Bank貸款提供客戶24小時借款服務，且申請貸款到入帳透過創新技術的運用，最快不到7分鐘客戶就可以拿到錢；而匯款美國全額到行最快58秒，能在APP上即時查看進度，提供民眾便利生活。

永豐DAWHO除提供良好的活儲利率外，另透過一站式整合存款、理財、房貸、信貸、換匯及證券等全方位金融服務，並攜手永豐金證券共同推廣「大戶投」。