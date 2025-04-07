ESG概念商品 受青睞

施羅德投信與政大商學院金融研究中心楊曉文教授合作「2023退休理財暨永續投資大調查」顯示，無論是短期投資理財或長期退休準備，七成理財規劃者未來兩年皆願意投資具永續題材的投資標的。近期保險公司也開始推出ESG概念的商品，其中新光人壽推出「穩萬利第2期」，投資標的為法國巴黎銀行發行的8年期社會債券連結M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金（美元）選擇權。

聯合國發布2024年世界投資報告，全球永續型基金的市場規模達約3兆美元，相較十年前，基金規模成長近九倍，資金湧入ESG相關投資標的，規模快速成長。

此外，依據MSCI 2024年底報告，過去十年來，MSCI社會責任投資指數長期年化報酬率為11.14%，優於MSCI世界指數的10.52%，顯示長期持有落實ESG企業的股票，有較高機會獲取較佳的長期報酬率。

當今世界各國退休基金也開始重視永續投資，並將ESG納入投資選股指標，包括加拿大、英國、歐盟、日本、韓國、新加坡以及台灣等，要求退休基金遴選投資標的應將ESG概念作為考量，顯見ESG投資的永續性和穩定性特點，適合納入退休理財的工具之一，提升長期投資收益，並且共同實踐聯合國永續發展目標，成為改變環境與社會的重要影響力。

為讓民眾有機會參與永續投資的發展趨勢，新光人壽推出「穩萬利第2期」，投資標的為法國巴黎銀行發行的8年期社會債券連結M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金（美元）選擇權。法國巴黎銀行發行的社會債券所募集資金將用於融資合資格的社會資產，包括就業權、社會經濟進步及賦權（公平獲取之機會）、可負擔之住宅、受教權、獲得人文及社會關懷之權利等，為社會帶來正向影響。

M&G巴黎協議全球永續股票基金投資於為《巴黎協議》氣候變遷目標做出貢獻的企業，透過排他法和正向篩選，找尋具永續商業模式及符合ESG標準的公司，聚焦各產業高品質價值股，選出具超額報酬潛力標的。