國銀數位金融 全方位出擊 推展一站式與線上線下串聯服務

年輕世代崛起加上疫情推升線上投資消費需求，國銀數位存款帳戶持續攀高，至去年第4季底，全體銀行數位帳戶數已達2,446.3萬餘戶，但其實以成長率來看，去年第4季單季僅成長4.3％，開始進入飽和期，對此，銀行力求突圍，紛紛加強金控旗下子公司的跨業務整合，推展全方位數位金融服務。

面對數位帳戶成長進入飽和階段，台新銀表示，Richart持續以數據驅動用戶體驗優化，並整合金控資源，像是台新金旗下亦有證券、人壽等服務，現Richart已與台新證券合作陸續推出證券交割帳戶（證券罐）開戶功能、預約美股定期定額等服務，未來亦將持續跨金控合作打造完整數位金融產品線。

一銀同樣加強跨業務整合，iLEO數位帳戶與第一金證券合作，自去年12月起客戶開立數位帳戶時可同步加開證券帳戶，藉此活化雙向業務滲透，完成一站式服務。

中信銀為持續吸客，打造完整線上線下多元管道的串聯服務，結合LINE個人化服務、智能客服等，精準銜接客戶需求，穩健推動數位存款業務。

LINE Bank指出，「善用科技打造全台第一」、「反詐」是未來獲客的兩大關鍵，運用科技手段強化eKYC數位身分驗證、線上視訊審核身分，已幫助打造出更有效率的開戶、申貸服務。未來持續發揚金融科技（Fintech）之力，利用「技術創新」催生出更多「全台第一」的創新服務。

永豐DAWHO數位帳戶將拓展年輕首投族、40歲族群，提供符合不同世代需求的多元理財服務，並陸續優化使用者介面與使用者經驗，協助用戶放大個人資產，打造理財正循環。

據金管會統計，截至去年第4季底止，共33家實體銀行及三家純網銀開辦數位存款業務，數位帳戶開戶數也從2016年底8萬戶，成長至2024第4季底的2,446.3萬戶，較前一季約增加100.5萬戶，成長率僅4.3%，其中純網銀開立戶數約268.5萬戶，較前一季約增加9.6萬戶，成長率為3.7%。

就個別銀行觀察，用戶數最多的數位帳戶依舊由台新Richart穩坐冠軍，開戶數高達428.9萬戶，年成長率為17.8%，為當今唯一破400萬大關業者；第二至第十名依序為國泰世華銀282.7萬戶，年成長25.7%；LINE Bank 201.4萬戶，年成長16.7%；一銀191.2萬戶；永豐銀190.2萬戶；中信銀127.5萬戶；玉山銀112.1萬戶；華南銀102.2萬戶；北富銀101.6萬戶；彰銀97.1萬戶，皆較2023年底年增逾14%以上，其中，玉山銀年增37%，成長快速。