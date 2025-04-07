美元利變還本險 理財利器

台灣將於2025年正式進入「超高齡社會」，民眾如何為自己配置健全財務結構、打造穩定的退休金流來源，甚或是進一步穩健資產傳承需求，皆成為規劃財務時的必備重點；為協助民眾規劃退休生活，國泰人壽、南山人壽近期均推出全新保單，陪伴保戶人生路輕鬆走。

國泰人壽推出全新美元利變還本商品「國泰人壽穩盈樂活利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，全期提供保戶超過總繳保險費的身故保險金保障，民眾可於中國信託銀行各分行洽購，提早規劃個人退休金流及資產傳承配置。

國泰人壽說明，民眾的個人財務規劃不僅應與人生周期同步調整，更應透過分散風險的原則來應對通膨挑戰，才能幫助個人資產穩健成長，支應未來所需及家族資產傳承。國泰人壽新推出的美元利變還本型保單「穩盈樂活」，即以「生命周期」為核心，兼具五大特色：

第一、隨著保戶不同人生階段，提供相應保障與資產規畫：年輕時著重基本保障與財富累積，退休後則提供穩定現金流，確保老年生活無憂外，同時保全資產傳承。第二、美元計價能分散貨幣風險，抗衡未來通膨問題。第三、針對高資產客群、中階資產客群，分別提供2年及6年兩種繳費期間選擇，輕鬆繳費無負擔。

第四、提供「樂齡優退權」，可於投保時指定保險年齡達到55歲、60歲或65歲之保險單周年日（下稱樂齡日）時，開始領取給付生存金，選定後就可每年領、領終身，無論是希望55歲就提前享受退休金，或不指定年齡（原定75歲）延後領取退休金，保戶皆可根據本身的資金需求，靈活選擇領取時間，無懼長壽風險。第五、身故保險金可選擇分期定期給付方式，延續財富傳承，達到遺族照顧目的。

除國泰人壽外，南山人壽近期與永豐銀行、安聯投信三強聯手，推出「南山人壽春豐得利」系列投資型保單，除協助小資族、青壯族群及早規劃退休生活，屆臨退休的民眾也可透過此系列之年金類商品，為自身打造退休生活的資金來源，除發揮保險的本質轉嫁風險，還能同時掌握投資趨勢，讓保障與資產規劃需求一次滿足。