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史上最嚴兩道限空令 如果無效...金管會還有甚麼招？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會祭史上「最嚴」兩道限空令，但是，若限空令無效，金管會下一步是甚麼？依救市措施，金管會只能再擴大打擊面，採「禁止平盤下放空」，甚至進一步「全面禁止放空（不論平盤上下）」但副作用就是量能恐更加萎縮。

一家資深券商主管說，金管會沒有一開始就祭「禁盤下空」有兩大原因，一、觀察全球股市這波暴跌，日、韓股等亞股，都沒有人祭出救市措施，台股已漸國際化，金管會不宜過度干預，否就得承受台股量能萎縮、流動性不足的副作用。

二、市場預期7日台股開盤就會暴跌千點，這時候需讓籌碼沉澱，台股需合理反應賣壓，若一開始就下猛藥，恐讓金管會救市空間失去彈性，最後落入「打了抗生素，還救不活」的困境。

事實上，金管會將外資借券總量砍到3%，幾乎是禁止外資平盤下放空了，顯示金管會這次是全面瞄準外資禿鷹。

借券放空9成都是外資，限制外資禿鷹，先穩權值股「穩了價」，再搭配後續國安基金進場點火「拉量」，才能減緩台股賣壓，提振投資人信心。

不過，也有學者認為這次關稅海嘯是衝擊台股企業獲利的結構性問題，這兩招限空令恐無法挽回頹勢，金管會除可延長這兩道限空令時間外，下一步只能祭出「禁空令」。

禁令是指「平盤下禁放空」或「全面禁止放空」，這是金管會救市措施的最重手段。歷年金管會祭出「禁盤下空」有五次，前一次是2022年；祭出「全面禁空」則是2008年金融海嘯時，但恐伴隨台股無量的流動性危機。

台股 外資 金管會

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