史上最嚴限空令！金管會瞄準台股禿鷹 外資借券打1折

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

美國關稅海嘯讓全球股市崩盤，為防堵禿鷹趁虛而入加重台股跌勢，金管會宣布7日起祭出兩大史上「最嚴」限空令，一、外資借券賣出總量砍到3%，等同外資借券賣出打一折，二、拉高融券保證金成數到130%，實施日到11日止，為期五天。

這也是睽違近三年後，再度祭出兩大限空令。與過往最大差異是「力道史上最強」尤其是外資借券打一折「幾乎等同禁止外資借券放空」，可限制外資摜壓股票，有效緩和遭「空襲」的權值股，拉抬股市。

證期局副局長高晶萍直言，「力道重」是要全面防堵「投機性空方」。投機空方被市場視為禿鷹，在股市下跌時，若禿鷹橫行，恐加重股市下跌力道。

高晶萍直言，美國對等關稅讓全球股市暴跌，投資人若擔憂想拋股可以賣，台股7日應是反應合理賣壓，「但不要有投機份子趁勢進來放空，不要利用這中間套利」。

也因力道強，實施日先看五個交易日。高晶萍說，川普關稅政策變化大，各國也與美方交涉，因此先暫實施五天，再視川普關稅政策、國際股市、及實施這兩道限空令等三大狀況，再彈性調整。

行政院長卓榮泰6日邀集金管會、證交所對7日台股開盤後做沙推，金管會在會中提出18套救市劇本，認為打擊空頭需要「一步到位」且川普變數大，時間不能拉長，最終做成「力道強而時間短」的措施。

金管會採三大暫行措施，一、放寬抵繳擔保品範圍，二、調降投資人每日盤中借券賣出總量，從「前30日均量的30%、降到3%」。前波調降借券賣出量是2022年10月當時只降到10%，這次更狠直接砍一折到3%。

例如某一檔個股一天成交量是3萬張，過去外資可借9000張做放空，未來只能借900張放空，空方賣壓打了一折。但因外資借券空間限縮，恐會造成台股量縮。

三、融券保證金成數從90%提高到130%。前波拉高融券保證金成數是2022年10月當時最高是120%，這次直接拉高到130%。後面這兩大措施均寫史上最嚴。

據數據顯示，2日外資借券占比攀升到4.34%，整戶擔保維持率大降到158%，兩大數字都已超過金管會警戒值，金管會憂心台股7日開盤，恐吸引禿鷹橫行提前出手。金管會對外資借券占比警戒值是3%，維持率是160%。

借券賣出 外資 金管會

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