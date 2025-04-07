川普宣布關稅後全球陷恐慌 台幣不排除測試33.5

川普4月2日宣布對等關稅後全球陷恐慌，台灣股匯市因清明連假休市，今（7）日面臨補跌。銀行業者指出，股市出現修正是必然的結果，對等關稅將於4月9日生效，在關鍵談判期，仍需靜待最終結果，屆時新台幣走勢會更加明確，推估新台幣匯率短時間內會震盪，應會先在33至33.3元之間波動，甚至不排除測試33.5元。

回顧清明連假前夕，新台幣匯率在中央銀行進場強勢調節後，由貶轉升，收在33.088元，強升1.08角，總成交量擴大至19.345億美元，使上周三個交易日轉為小幅升值0.9分，周線終止連五黑。而央行統計顯示，今年第1季，新台幣匯率累計貶值4.01角，貶幅1.21%、淪為「最弱亞幣」。

銀行業者表示，美國川普政府公布「對等關稅」，股市出現修正是必然的結果，且幅度應該也不小，而對等關稅將於4月9日生效，在這關鍵談判期間，各國政府包含台灣都有派人去談判，希望能夠調整關稅比例，市場充滿不確定，所以仍需靜待最終結果。