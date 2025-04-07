川普宣布關稅後全球陷恐慌 台幣不排除測試33.5

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
新台幣示意圖。 聯合報系資料照
新台幣示意圖。 聯合報系資料照

川普4月2日宣布對等關稅後全球陷恐慌，台灣股匯市因清明連假休市，今（7）日面臨補跌。銀行業者指出，股市出現修正是必然的結果，對等關稅將於4月9日生效，在關鍵談判期，仍需靜待最終結果，屆時新台幣走勢會更加明確，推估新台幣匯率短時間內會震盪，應會先在33至33.3元之間波動，甚至不排除測試33.5元。

回顧清明連假前夕，新台幣匯率在中央銀行進場強勢調節後，由貶轉升，收在33.088元，強升1.08角，總成交量擴大至19.345億美元，使上周三個交易日轉為小幅升值0.9分，周線終止連五黑。而央行統計顯示，今年第1季，新台幣匯率累計貶值4.01角，貶幅1.21%、淪為「最弱亞幣」。

銀行業者表示，美國川普政府公布「對等關稅」，股市出現修正是必然的結果，且幅度應該也不小，而對等關稅將於4月9日生效，在這關鍵談判期間，各國政府包含台灣都有派人去談判，希望能夠調整關稅比例，市場充滿不確定，所以仍需靜待最終結果。

台幣匯率 新台幣 關稅

延伸閱讀

川普關稅政策 力積電董事長黃崇仁：對台灣傳產衝擊很大

川普關稅揮刀 白宮首席經濟顧問：逾50國已洽美國盼貿易協商

川普關稅烏雲壓頂…越南上季經濟成長放緩 出口導向經濟恐面臨更多挑戰

川普關稅風暴來襲 壽險、銀行2月加碼逾800億台股「全進套房」

相關新聞

國銀數位金融 全方位出擊 推展一站式與線上線下串聯服務

年輕世代崛起加上疫情推升線上投資消費需求，國銀數位存款帳戶持續攀高，至去年第4季底，全體銀行數位帳戶數已達2,446.3...

金融三業前二月加碼492億元 關稅戰衝擊恐對台股縮手

據金管會統計，2025年前二月金融三業加碼台股492億元，仍以銀行業連二買為撐盤主力；惟金融圈示警，3月台股已大跌10%...

金融三業 2月合計砍債195億

據金管會統計，2025年2月金融三業轉砍債195億元，其中券商、壽險業全轉砍債，合計砍債手筆424億元，銀行業買債量更僅...

產險業去年賺221億 創高

產險業2024年獲利全數出爐，根據保發中心統計，整體產險業去年稅後純益達221.3億元，創下歷史新高，而各產險也公布去年...

銀行小額理財 放送高優惠

數位帳戶具備便利性、靈活性等多項優勢，儘管數位帳戶已幾近飽和，但仍可為銀行帶來不小的效益，為持續吸引客戶，銀行在小額投資...

川普宣布關稅後全球陷恐慌 台幣不排除測試33.5

川普4月2日宣布對等關稅後全球陷恐慌，台灣股匯市因清明連假休市，今（7）日面臨補跌。銀行業者指出，股市出現修正是必然的結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。