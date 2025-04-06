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【即時短評】救市措施暗藏玄機 金管會最擔心什麼？

聯合報／ 記者朱漢崙
金管會宣布三大救市措施 背後隱含玄機。本報資料照片
金管會宣布三大救市措施 背後隱含玄機。本報資料照片

台股明天開盤，在川普關稅海嘯來襲下，金管會今天傍晚提出三大救市措施，其中未提出跌幅限縮，也未提出平盤下不得放空等措施，取而代之的是拉高借券賣出的資金門檻，在政策的背後，其實暗藏玄機，金管會最擔心的是什麼？

其實，金管會最擔心的是國際對沖基金、避險基金，甚至是禿鷹集團趁川普的關稅風暴來趁火打劫，透過放空台股來投機獲取暴利，進而對股市造成更大的賣壓衝擊。而金管會的設算也非常巧妙，1400多家的上市櫃公司，經過金管會盤點之後，借券賣出金額占大盤成交值的比率為4.34%，比起金管會所提出的最新限額3%還要高，因此要能在本周內借券交易，可說難上加難。另外，也特別把借券的成本，從原本股價的90%，現在要130%，等於要出比買股更多的錢來放空，可見金管會已把防堵國際炒手對台股的投機放空視為第一要務。

對於金管會未直接限制平盤之下不能放空，或是未限縮股市跌幅的作法，券商高層大多表示肯定，認為這是較尊重市場機制的作法；也有券商高層認為，三大護市措施以一周為期，一方面代表金管會擬且戰且走，隨時進行動態調整，另一方面也有可能認為最危險的時期會是這一周，再加上國安基金若出動發揮足夠的信心穩盤效果，金管會的暫行措施拖太久反而沒必要。

至於金管會所謂的「多元擔保品」，根據金管會的規畫，原先不被券商受理的，諸如定存單、債券、基金，或是客戶透過外複委託業務所買進的海外股票、債券這些，都可以替代股票或現金，來彌補接下來一周股票因為大跌而致使融資擔保維持率不足的部分。

以定存單為例，官員指出，先前客戶還必須先把定存解約把資金領出來彌補融擔維持率，但現在開放多元擔保品之後，若能以定存單來替代，股民就不用解約定存來補擔保維持率了。

至於不動產，則恐怕較不能被券商所接受涵蓋在多元擔保品的範疇。官員也認為，不動產還涉及估價，比較複雜，一位券商高層也指出，不動產估價這是銀行的專業，券商的營業員根本沒有估價能力，也不適合，一般還是希望能用債券、基金、股票作為擔保。

尤其是債券，券商高層指出，債券比起股票的穩定度更高，所以先前券商在作擔保融資時，比起股票只會借6成，倘若是美國政府公債，券商甚至願意借到8成，不過對此，先前金管會尚未放行，然而這次因為時機巧合，竟然因為金管會開放債券能成為多元擔保品其中的一環，讓債券也能加入券商可接受的擔保品之列，而在本周的暫行期間過後，債券作為券商的擔保品，券商亦期待能「常態化」。

債券 股票 金管會

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