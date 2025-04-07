產險業去年賺221億 創高

產險業2024年獲利全數出爐，根據保發中心統計，整體產險業去年稅後純益達221.3億元，創下歷史新高，而各產險也公布去年財務資料，2024年獲利王由新光產險以33億元拿下，若以每股稅後純益（EPS）來看，則由國泰產險以13.18元奪冠。

根據保發中心統計，產險業去年獲利大爆發，稅後純益達221.3億元，創下歷史新高，超越2021年稅後純益196.35億元。

就各產險公布的資料，去年獲利第一名由新光產以稅後純益33億元拿下，第二至第十名依序為富邦產稅後純益30.1億元、國泰產26.3億元、新安產20.4億元、和泰產18.8億元、華南產12.9億元、泰安產12.8億元、旺旺友聯產12.2億元、台產11.6億元及明台產9.5億元。但去年仍有一家產險未能擺脫虧損，即法巴產虧損1.6億元。

以EPS來觀察，則由國泰產險13.18元奪冠，第二至第五依序為新光產10.47元、富邦產10.06元、和泰產9.43元及華南產6.46元。而其他包含旺旺友聯產、泰安產、明台產、台產、第一產EPS皆達3元以上。

2024年19家產險業資本適足率與淨值比也已公布，在本土產險公司中，台產RBC達716.71%、淨值比49.27%；泰安產RBC為613.54%、淨值比32.84%；兆豐產RBC為611.29%、淨值比37.31%，三家資本皆高於600%以上，第一產、明台產、旺旺友聯產、新光產的RBC則在400%以上，總計19家產險皆順利達標。

產險業者指出，儘管國內外政經環境，仍呈現不確定狀態，但在各業者在嚴控營運風險之下，亦深化數位應用與服務體驗，使網路投保商品多元化，同時拓展異業合作機會，樂觀預估今年簽單保費仍有成長一成的潛力。

2024年整體產險業簽單保費收入達2,702億元，為首次突破2,700億元大關，產險公會預估，今年產險業整體簽單保費年度可望達3,000億元，其中，在車險方面，車廠一般預期新車銷售將微增46.2萬的水準，在純電車、混合動力車及氫能車等選項增加，新能源車的占比可望逐步提高。