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金融三業 2月合計砍債195億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2025年2月金融三業轉砍債195億元，其中券商、壽險業全轉砍債，合計砍債手筆424億元，銀行業買債量更僅剩1月的四分之一，金融圈認為，川普關稅海嘯讓資金齊湧債市避險，推升債券價格、殖利率大跌，恐讓業者暫先縮手觀望。

一家金控業者認為，以目前來看，各國對美國高關稅有三種反應，妥協、談判和反制，短期將讓資金轉往債市避險，推升美債價格、美國10年期公債殖利率已重挫到4%，整體來看，上半年殖利率曲線趨平、下半年才會轉趨陡。

對金融業來說，美債價格走揚、殖利率下跌，有助金融業舊債評價損失縮小，但壓縮新錢投入的經常性收益，加上各國與美方談判或反制後續引發效應難料，料第2季金融業將大舉縮減買債量，甚至轉向減碼。

據金管會統計，2025年2月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位31兆9,637億元，月增0.4%。素有「買債王」之稱的銀行業2月續加碼229億元，連五買，惟買債手筆僅剩1月的四分之一，轉趨謹慎。

2月券商更轉砍國內外債券共89.8億元是近半年最大，又以大砍88.4億元台債寫近八個月最大手筆。

2月壽險業更轉砍債334億元，其中在計入2月美元升值及海外投資等級債價格後，壽險業減碼海外債441億元、加碼國內債107億元。

惟因1月金融三業狂買債，略彌補了2月拋債量，累計前二月金融三業買債1,151億元，以銀行業加碼1,142億元居首，券商加碼105億元，僅壽險業減碼96億元。

券商 美債 美國

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