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金融三業前二月加碼492億元 關稅戰衝擊恐對台股縮手

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2025年前二月金融三業加碼台股492億元，仍以銀行業連二買為撐盤主力。 聯合報系資料照
據金管會統計，2025年前二月金融三業加碼台股492億元，仍以銀行業連二買為撐盤主力。 聯合報系資料照

據金管會統計，2025年前二月金融三業加碼台股492億元，仍以銀行業連二買為撐盤主力；惟金融圈示警，3月台股已大跌10%及川普關稅海嘯來襲，全球經濟前景疑慮起，料金融三業恐對台股大縮手，甚至減降持股，規避風險

依各方法人估計，美國對台課徵32%高關稅將讓台股企業獲利下修5%至8%，成長率恐降為個位數，甚至第3季轉為年衰退，台灣GDP面臨「保二」戰，台股下檔支撐暫看18,600點至19,500點。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

一家金控主管坦言，川普關稅海嘯，恐讓台股企業獲利面臨結構性衝擊，料金融業對台股操作將更加審慎，3月台股大跌，加減碼手筆會縮小，第2季起將以風險為考量降低持股因應變局，高股息且無關稅衝擊的個股將較具防禦性。

尤以股票資本利得為主的壽險業，估第2季開始買股手筆將更加審慎，甚至可能朝降低台股持股，增加現金部位，暫時規避風險。2月底壽險業國內外現金水位已攀升到8,472億元的近三個月高點，月增343億元。

2025年2月台股跌，壽險業加碼535億元居首，銀行也買股292億元，連二買最積極，券商加碼24億元，2月單月金融三業加碼851億元應是至少逾兩年單月新高，累計前二月加碼492億元，以銀行業貢獻85%最大。

一家銀行主管說，2025年銀行業積極回補台股，連二個月加碼，應是過了年底資本適足率結算期間，將去年下半年減降的台股部位逐步回補，以賺股息收入，但3月面臨變局恐會更加謹慎。

銀行業台股投資，扣除成本後，2025年2月底帳上未實現利益4,261億元，連三個月逾4,000億元，顯示銀行業在這波股海中評價利益大增，有助提升2025年淨值與資本適足率。

金管會公布2025年2月底金融三業國內外股票投資餘額3兆6,047億元（市價列帳）月減0.54%，月減幅小於同期台股跌2%，顯示金融業站買方。

2月銀行業擴大加碼292億元，前二月買股416億元是近三年同期新高，是三業中最挺台股者；2月券商一改1月減碼，2月回補24億元，前二月買股6億元。

2月底壽險業持有台股市值2兆12億元，月增0.68%遠高於同期台股跌2%，推算壽險業單月加碼535億元，是近兩個月單月加碼最大，累計前二月加碼70億元。

再以國外股市來看，壽險業2月底持國外股票市值4,957億元，月減11%也遠高於美國S&P指數同期跌1.42%，估算壽險業大減碼美股539.6億元，顯示這波壽險業操作策略是「買台股、砍美股」，合計壽險業國內外股票2月減碼4.5億元。

台股 美國 風險

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