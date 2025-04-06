金融業、上市櫃2025首季挨罰6059萬 銀行業占近4成最慘

據金管會最新統計，2025年首季銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司等）、保險等3大業者總罰鍰金額6,059萬元、年減7.8%，仍以銀行業貢獻近四成是最大苦主，主因有臺銀行員淪詐團內鬼遭金管會開千萬大罰單所致。

若以2025年金管會行政罰鍰預算數2億6,337萬元來看，首季目標達成率約23%，若依此裁罰速度，今年預算目標仍有機會達陣。2025年金管會裁罰預算數已是四年低點。

今年首季金管會有兩大重大裁罰案，一是臺銀行員淪詐團內鬼，二是台壽保理賠詐領案，推升整體裁罰量。所謂「重大裁罰案」是指罰鍰逾300萬元案子。

金管會公布2025年首季金融三業和上市櫃公司裁罰狀況。

銀行業首季被開出4件罰單、挨罰了2,417萬元，年減28%，銀行局主秘王允中說，是因為今年首季重大裁罰只有一件，所以罰鍰額減少。

但市場預期，後續還有一家銀行行員挪用分行庫存現金、一家銀行行員舞弊案懲處尚未出爐，市場預期，銀行業恐會續蟬聯「罰單王」。

保險業2025年首季被開13張罰單、1,600萬元，呈現件數年增1.16倍，但金額年減25%的情況，保險局副局長蔡火炎說，是因去年重大裁罰案多且金額大，今年卻只有一件，因此件數多但金額少。

證券期貨投信2025年首季被開出16件，挨罰894萬元，年增1.3倍，證期局主秘尚光琪說，主因是券商增加了六件，也有兩家投信業挨罰120萬元最多。

另上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師等共罰51件，1,148萬元、年增率67%，尚光琪說，是因有兩家上市櫃公司有財報連續未申報遭加重懲處，導致罰鍰金額增加。

累計金融三業和上市櫃公司，2025年首季共裁罰84件，6,059萬元，罰鍰額年減519.5萬元或7.8%，顯示2025年首季大罰單明顯減少。