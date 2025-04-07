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年後加碼千億／銀行保險業 恐住台股套房

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

根據金管會發布最新統計，壽險與銀行二月才雙雙加碼台股合計八二七億元，如今面臨到川普對等關稅風暴衝擊，新加碼部位恐難逃慘「住套房」命運。據了解，壽險、銀行等兩大業別股債投資金額龐大、受災慘重，已火速盤點目前跌價損失對淨值和資本適足率的衝擊。

台股加權指數二月下跌百分之二點○一，根據金管會估算，銀行在二月加碼台股二九二億元、壽險加碼五三五億元；金融業者指出，觀察不少銀行及壽險業者三月仍有進場繼續買股，因此兩大業者二、三月新加碼住進套房的部位，恐怕逾千億元。

至於券商二月的台股部位並未出現顯著變化，相形之下，壽險和銀行則掏出共計超過八百億的資金前進台股，原本以為是逢低買進，結果沒想到是「每況愈下」。

台股 套房 風暴

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