資訊申報 櫃買中心修正四項規章

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為與國際接軌、減輕上興櫃公司申報作業並兼顧資訊揭露品質，櫃買中心（Taipei Exchange）修正「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」等四項規章，除新增申報基層員工調整薪資或分派酬勞資訊的規定自2026年1月1日起實施外，餘自公告日起實施。

本次法規調整後，已自願公告自結損益的上櫃公司於辦理通過財務報告或年度自結的董事會召集通知時，免發布重大訊息。同時刪除部分可自發行公司官網及公開資訊觀測站申報資料等取得資訊之申報作業，如「財務資料」、「最大可買回自己公司股數及金額等資訊」及「公司治理規章及異動資訊」。

櫃買中心 興櫃

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