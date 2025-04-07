期交所 強化風控機制

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

因應美國關稅政策國際行情衝擊，期交所將要加強監控期貨市場相關訊息以及盤中行情波動，機動調整動態價格穩定措施之運作，降低不合理價格發生機率，用以穩定市場的交易。

另期交所將調整造市者相關報價規定，促請業者積極提供流動性，又期貨商若有處理交易人部位需求，必要時可透過市場詢價。

此外，期交所並提醒交易人預做準備，強化資金控管，及時關注帳戶保證金情形，下單前務必注意市場委託情形。

期交所表示，現行整體市場的保證金水位平均約為應存原始保證金3.5倍，但是面對市場的波動可能加劇，已就各交易人帳戶進行市場風險壓力測試，通知期貨商注意客戶保證金帳戶情形，提醒結算會員預作保證金準備，強化相關風控措施。

期交所 期貨 美國

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