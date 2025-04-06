戰後嬰兒潮世代迎傳承高峰 透過壽險完善三階段架構

根據內政部統計，1946年至1964年間，台灣出生人口約超過500萬人，這段期間出生的族群被稱為「戰後嬰兒潮世代」。這500萬人，目前已步入61至79歲，正處於人生轉折的重要階段－從事業高峰逐漸邁入退休生活，甚至開始進行人生資產與價值的交接規劃。磊山保經建議，及早規劃資產傳承，才能確保資產能更完整、安全地留給指定繼承人，避免日後因缺乏規劃而引發家庭衝突與法律糾紛。

磊山保經觀察後發現，從 2018 年至今，高資產族群已逐步由「自行處理」轉向「尋求專業顧問」的規劃模式。傳承規劃已不再只是「資產的留存」，而是「責任、關係與價值觀」的系統性安排，透過信託、遺囑與壽險三者的有序整合，成為家庭避免紛爭、保全初衷的關鍵解方。

磊山專家團隊負責人吳清和副總分享一個令人深思的真實案例：一對38歲的年輕夫妻，沒有子女，先生擁有一間房產，某次先生在健康檢查中出現異常，讓他開始思考未來萬一自己比妻子早離開人世，妻子的生活是否還能如常安穩。因此，他提出進行資產傳承的安排，只為確保妻子能夠一直住在這個屬於他們的「家」，直到終老。事實上，若未提前規劃，依據現行法律，房產將由妻子與先生的兄弟姊妹「共同繼承」。屆時若親族要求出售或分拆不動產，可能會迫使妻子搬離原本熟悉且充滿回憶的居所，讓晚年生活備受干擾與不安。

針對這樣的顧慮，磊山專家團隊設計了結合信託、遺囑與壽險的「三階段傳承架構」，不僅化解法律與財務上的風險，更體現伴侶之間深沉的情感與照顧承諾：

1.建立信託：將房產設立信託，由妻子擔任受託人，享有完整管理權，確保其居住權益。

2.設立遺囑：透過遺囑明確指定信託受益權，雖法律有特留份限制，但因房產已信託，權利僅能主張「受益權」，實際控制權不落入兄弟姊妹手中。

3.壽險保障：透過壽險保障預留現金，讓妻子可用保險金向兄弟姊妹購回，最終完整保有房產所有權，達成資產的整合。

此規劃強調「問題解決優先於產品銷售」，並非單一保險推廣，而是滿足客戶「完整照顧配偶」的初衷。吳清和也提醒，保險早已不再是「預留稅源」的單一目的，而是「預留現金」以應對多種實務情境。一筆備妥的壽險金可在稅單未核發前、資產凍結期間，快速提供家庭現金流，不僅能應對醫療、喪葬、搬遷等開銷，更能減緩情緒衝擊與衝突壓力。

根據磊山保經專家團隊統計，自2020年起已協助超過200件資產傳承案件，累積首年標準保費規模逾10億元。「這些成果不只是數字，而是真實改善客戶家庭未來的安全感與信任感。」另一位客戶案例則凸顯控制權的安排失當。母親幫子女存入多年資金，但未設立贈與機制與監管條款，最終反而使子女提早動用資金，引發親子衝突。吳清和建議，資產傳承應根據客戶「在意的優先順序」（如稅負、控制權、特定分配）進行設計，才能真正達成「傳承的初衷」。

磊山保經表示，現在的傳承不再適用一套標準SOP，而是需從人生的現況、家庭結構與價值偏好出發。唯有提早開始、持續調整，才能讓傳承成為「祝福」而非「壓力」。預期未來五到十年間，台灣將迎來前所未有的財富移轉高峰，傳承規劃市場將從「產品導向」走向「顧問導向」。